Бущан и Лунин сыграют по контрольному матчу

Тренер вратарей сборной Украины Рустам Хужджамов рассказал, что каждый голкипер команды получит свой шанс в контрольных матчах перед Евро-2024.

"Будет ротация вратарей. Все наши вратари сыграют по одному матчу. Я думаю, что это честно. Посмотреть, в каком состоянии находится каждый вратарь, поэтому будет ротация", — сказал Худжамов в эфире YouTube-канала УАФ.

Напомним, Анатолий Трубин играл в матче с Германией (0:0), далее по игре сыграют Андрей Лунин и Георгий Бущан. 7 июня сине-желтые сыграют против Польши, а 11-го числа - против Молдовы. Кто именно в каком поединке выйдет в основе - не уточняется.