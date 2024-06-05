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Бущан и Лунин сыграют по контрольному матчу

Национальная сборная Украины

Будет ротация вратарей

Бущан и Лунин сыграют по контрольному матчу

Фото: УАФ/ Автор - Дана Балашова

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Тренер вратарей сборной Украины Рустам Хужджамов рассказал, что каждый голкипер команды получит свой шанс в контрольных матчах перед Евро-2024.

"Будет ротация вратарей. Все наши вратари сыграют по одному матчу. Я думаю, что это честно. Посмотреть, в каком состоянии находится каждый вратарь, поэтому будет ротация", — сказал Худжамов в эфире YouTube-канала УАФ.

Напомним, Анатолий Трубин играл в матче с Германией (0:0), далее по игре сыграют Андрей Лунин и Георгий Бущан. 7 июня сине-желтые сыграют против Польши, а 11-го числа - против Молдовы. Кто именно в каком поединке выйдет в основе - не уточняется.

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Источник:
YouTube-канал УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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