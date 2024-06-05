Сваток: В матче с Германией результат не стоял на первом месте

Защитник сборной Украины Александр Сваток поделился своими мыслями по поводу ничьей против команды Германии (0:0).

"Впечатления положительные, ведь играли, между прочим, в гостях со сборной Германии. Это очень мощная команда, в которой много игроков высочайшего уровня. Мы довольно прилично оборонялись и отвечали контратаками. Были моменты, когда мы контролировали мяч по несколько минут. Эта игра стопроцентно пойдет нам на пользу.

Перед матчем тренерский штаб говорил нам, что главное - выйти на поле и показать свой максимум. Выполнить то, что мы наигрывали эти три-четыре дня. А результат не стоял на первом месте. Хотя каждый раз, когда ты играешь за сборную, то хочешь побеждать, неважно, официальный это матч или нет. Ребята выложились на все сто процентов, молодцы!

Андрей Ярмоленко меня уже травит, шутит, что я играю за сборную только против топ-команд, когда надо мучиться. Мол, карьеру делаю, со слабыми сборными не играю. В сегодняшнем поединке мы могли почувствовать атмосферу грядущего Евро. Мы же в Украине играем иногда один матч пять часов и без зрителей, поэтому важно было увидеть полный стадион", - сказал Сваток.