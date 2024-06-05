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Степаненко: Рады, что подарили Сергею Реброву на День рождения результат, а не галстук

Национальная сборная Украины
Обновлено

Ничья с Германией - хороший результат

Степаненко: Рады, что подарили Сергею Реброву на День рождения результат, а не галстук

uaf.ua

Новина українською

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко поделился своими мыслями по поводу ничьей в товарищеском матче против команды Германии (0:0).

"Тяжелый матч, ведь мы играли с очень сильной командой. Она контролировала мяч, создавала моменты. Мы же играли на контратаках, и у нас также была пара хороших шансов. Считаю, что мы выстояли, хорошо сыграли в обороне. С такой командой ничья - хороший результат. Тем более, был день рождения главного тренера, и мы рады, что подарили ему результат, а не галстук.

Сейчас Германия более организованная, дисциплинированная команда, чем год назад. Когда мы тогда с ними играли, у них были открытые свободные зоны, куда можно было забегать. Сейчас против них очень трудно выходить в контратаки, потому что они перекрывают зоны, внимательно играют. Поэтому контратак у нас было немного, хотя они получались острыми. Можно точно сказать, что Германия стала сильнее, чем год назад.

Особенно тяжело нам было в первые 20 минут как первого, так и второго тайма. Они играли дома, перед своими болельщиками, поэтому пытались прессинговать. Трибуны их подталкивали, и они очень сильно хотели забить быстрый гол. Хорошо, что мы выстояли. Все ребята классно оборонялись, помогали друг другу, закрывали зоны. Хороший результат для нас", - сказал Тарас Степаненко.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
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