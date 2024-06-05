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Худжамов: Вратари как дети. Одного похвалил в сборной – другие могут не понять
Тренер вратарей сборной Украины рассказал о конкуренции в команде
uaf.ua
Тренер вратарей
"Игра Трубина с Германией? Не буду Капитаном очевидность, все видели игру. Классный матч от Анатолия, работаем дальше. Вратари как дети. Одного похвалил – другие могут не понять. Анатолий сделал то, к чему он готовился. Оценку ставить не буду, сыграл хорошо.
Конкуренция? Очень классно, когда у тебя не только тут три вратаря, но и еще есть в Украине, которых можно довызвать. Есть Ризнык, Сарнавский... У нас классные вратари, хорошо, что есть выбор.
Лунин? Еще не говорили с ним после его приезда. Все поздравили его с победой в Лиге чемпионов, его вклад был большим.
Охарактеризовать наших вратарей? Снова – они как дети. Классные пацаны, классная атмосфера, классно работают. Все супер", — сказал Худжамов.
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