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Польша – Украина. АУДИО онлайн трансляция товарищеского матча

Национальная сборная Украины
Обновлено

Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок

Польша – Украина. АУДИО онлайн трансляция товарищеского матча

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

UA-Футбол организует комментарий товарищеского поединка между национальными сборными Польши и Украины.

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"Сине-желтые" продолжают готовиться к чемпионату Европы через спарринги, на очереди второй товарищеский матч. В Варшаве нас ждут наши соседи, друзья и партнеры – поляки. Какой состав на этот раз предложит Сергей Ребров? Будет ли поддержка у нашей команды на стадионе "Народовый"? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в пятницу, 7 июня – в 21:40 по киевскому времени.

Комментатор: Роман Синчук

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский Роман Синчук
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