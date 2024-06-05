Польша – Украина. АУДИО онлайн трансляция товарищеского матча

UA-Футбол организует комментарий товарищеского поединка между национальными сборными Польши и Украины.

"Сине-желтые" продолжают готовиться к чемпионату Европы через спарринги, на очереди второй товарищеский матч. В Варшаве нас ждут наши соседи, друзья и партнеры – поляки. Какой состав на этот раз предложит Сергей Ребров? Будет ли поддержка у нашей команды на стадионе "Народовый"? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в пятницу, 7 июня – в 21:40 по киевскому времени.

Комментатор: Роман Синчук