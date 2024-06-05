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65 человек + 12 запасных. Минмолодьспорта утвердило делегацию сборной Украины на Евро-2024
Командировка - с 12 июня по 16 июля
Фото Дана Балашова - УАФ
Министерство молодежи и спорта Украины опубликовало приказ, в котором говорится об участии делегации
Всего в состав официальной украинской делегации вошли 65 человек, еще 12 – запасные.
Командировка рассчитана с 12 июня по 16 июля (тренер сборной U-19 Дмитрий Михайленко задержится до 4 июля).
Главный тренер сборной Сергей Ребров будет ответственным за обеспечение участия спортсменов в соревнованиях, выполнение ими требований мер безопасности и соблюдения санитарных и противоэпидемических мероприятий, а также за возвращение делегации на территорию Украины и мест пребывания.
Также Сергей Станиславович может переводить спортсменов в состав участников из состава запасных.
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Ответственной за информирование о своевременном возвращении в Украину членов делегации будет Александра Славинская – она должна сделать это по возвращению с Евро в течение 5 рабочих дней
Также отмечается, что расходы на проведение турнира будут осуществляться за счет принимающей организации, УАФ и других внебюджетных средств.
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