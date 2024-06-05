  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. 65 человек + 12 запасных. Минмолодьспорта утвердило делегацию сборной Украины на Евро-2024
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

65 человек + 12 запасных. Минмолодьспорта утвердило делегацию сборной Украины на Евро-2024

Национальная сборная Украины

Командировка - с 12 июня по 16 июля

65 человек + 12 запасных. Минмолодьспорта утвердило делегацию сборной Украины на Евро-2024

Фото Дана Балашова - УАФ

Новина українською

Министерство молодежи и спорта Украины опубликовало приказ, в котором говорится об участии делегации сборной Украины на Евро-2024.

Всего в состав официальной украинской делегации вошли 65 человек, еще 12 – запасные.

Командировка рассчитана с 12 июня по 16 июля (тренер сборной U-19 Дмитрий Михайленко задержится до 4 июля).

Главный тренер сборной Сергей Ребров будет ответственным за обеспечение участия спортсменов в соревнованиях, выполнение ими требований мер безопасности и соблюдения санитарных и противоэпидемических мероприятий, а также за возвращение делегации на территорию Украины и мест пребывания.

Также Сергей Станиславович может переводить спортсменов в состав участников из состава запасных.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Ответственной за информирование о своевременном возвращении в Украину членов делегации будет Александра Славинская – она должна сделать это по возвращению с Евро в течение 5 рабочих дней

Также отмечается, что расходы на проведение турнира будут осуществляться за счет принимающей организации, УАФ и других внебюджетных средств.

65 человек + 12 запасных. Минмолодьспорта утвердило делегацию сборной Украины на Евро-2024 - изображение 165 человек + 12 запасных. Минмолодьспорта утвердило делегацию сборной Украины на Евро-2024 - изображение 265 человек + 12 запасных. Минмолодьспорта утвердило делегацию сборной Украины на Евро-2024 - изображение 3
По теме
yellow-arrow
Худжамов: Вратари как дети. Одного похвалил в сборной – другие могут не понять
yellow-arrow
Степаненко: Рады, что подарили Сергею Реброву на День рождения результат, а не галстук
yellow-arrow
Польша – Украина. АУДИО онлайн трансляция товарищеского матча
Украина
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Мінмолодьспорту
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
05.06.2024 в 20:33
Щось мало з УаФ)) Зазвичай втричі більше, ніж спортсменів ))
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
05.06.2024 в 20:33
Щось мало з УаФ)) Зазвичай втричі більше, ніж спортсменів ))
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости