65 человек + 12 запасных. Минмолодьспорта утвердило делегацию сборной Украины на Евро-2024

Министерство молодежи и спорта Украины опубликовало приказ, в котором говорится об участии делегации сборной Украины на Евро-2024.

Всего в состав официальной украинской делегации вошли 65 человек, еще 12 – запасные.

Командировка рассчитана с 12 июня по 16 июля (тренер сборной U-19 Дмитрий Михайленко задержится до 4 июля).

Главный тренер сборной Сергей Ребров будет ответственным за обеспечение участия спортсменов в соревнованиях, выполнение ими требований мер безопасности и соблюдения санитарных и противоэпидемических мероприятий, а также за возвращение делегации на территорию Украины и мест пребывания.

Также Сергей Станиславович может переводить спортсменов в состав участников из состава запасных.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Ответственной за информирование о своевременном возвращении в Украину членов делегации будет Александра Славинская – она должна сделать это по возвращению с Евро в течение 5 рабочих дней

Также отмечается, что расходы на проведение турнира будут осуществляться за счет принимающей организации, УАФ и других внебюджетных средств.