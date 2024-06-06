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Лунин: Пошутили с Кроосом о том, что нужно встретиться в финале Евро-2024
Возможно, это будет последняя встреча игроков
Фото - Михайло Лозовий / UA-Футбол
Голкипер "Реала" и
– Ты присоединился к лагерю сборной буквально вчера. Успел ли ты уже проникнуться этой атмосферой?
– Оно быстро происходит. Я как раз прилетел, когда закончилась игра. То есть ребята вернулись с игры, и я в этот же момент приехал, уже на ужине мы все встретились. Как всегда – дружески, уютно, весело.
– Обзор матча хотя бы против Германии пересматривал?
– Обзор смотрел.
– Справились ли ребята с заданием? Или можно было лучше?
– Конечно, не проиграть против топ-сборной – это уже неплохой результат. Самой игры я не видел, поэтому делать какой-то анализ мне тяжело. Я видел, что были моменты как у одной, так и у другой команды, и это уже хорошо. Во-первых, это только подготовка к Евро, там будут главные игры.
А такой соперник, как Германия – это очень неплохой матч для набора формы и игрового ритма, где-то потерпеть. Оно то же самое будет на Евро.
– О Евро. Возможно, со своими партнерами по клубу вы прогнозировали что-либо или обсуждали?
– У нас такой был отрезок сезона, что мы на сборных как-то не очень концентрировали внимание – больше о финале, о чемпионате.
Но уже в конце мы так, немного шутя, разговаривали с Тони Кроосом 2 минуты, что было бы неплохо встретиться на Евро – желательно в финале, потому что для меня с ним это будет, наверное, последняя встреча в качестве футболистов на поле, потому что уже в клубе не будет возможности разделять с ним футбольное поле, раздевалку и так далее.
Мы так, немного улыбались, что нужно встретиться в финале, потому что это будет последняя встреча.
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