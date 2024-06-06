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Езерский: Нахожусь на стажировке в сборной Украины
Тренер повышает свою квалификацию
Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов
Тренер сборной Украины U-19 Владимир Езерский рассказал, что находится на стажировке в главной команде страны.
"По сути, нахожусь в сборной на стажировке. Несколько недель назад попросил Сергея Станиславовича разрешения понаблюдать за работой его штаба во время Евро-2024.
Считаю необходимым повышать свою квалификацию - учитывая то, что все наши сборные преследуют одну методологию, а через месяц в составе сборной U-19 я должен отправиться на финальную часть юниорского чемпионата Европы в Северную Ирландию.
Поэтому спасибо руководству УАФ и Сергею Реброву за возможность постажироваться в лагере национальной сборной", - сказал Езерский в комментарии ТаТоТаке.
Отметим, что в начале этого года Езерский присоединился к "Карпатам", где работает помощником Мирона Маркевича. Также он является ассистентом Дмитрия Михайленко в сборной U-19.
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