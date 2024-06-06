Езерский: Нахожусь на стажировке в сборной Украины

Тренер сборной Украины U-19 Владимир Езерский рассказал, что находится на стажировке в главной команде страны.

"По сути, нахожусь в сборной на стажировке. Несколько недель назад попросил Сергея Станиславовича разрешения понаблюдать за работой его штаба во время Евро-2024.

Считаю необходимым повышать свою квалификацию - учитывая то, что все наши сборные преследуют одну методологию, а через месяц в составе сборной U-19 я должен отправиться на финальную часть юниорского чемпионата Европы в Северную Ирландию.

Поэтому спасибо руководству УАФ и Сергею Реброву за возможность постажироваться в лагере национальной сборной", - сказал Езерский в комментарии ТаТоТаке.