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Степаненко признался, почему не хочет ехать на Олимпиаду
Дал четкий ответ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Тарас Степаненко ответил на вопрос, хочет ли поехать на Олимпиаду-2024 в составе олимпийской команды.
– Хотел бы поехать на Олимпиаду?
– Нет. Когда я был молод и у нас был шанс выйти на Олимпиаду, я очень хотел. А сейчас я понимаю, что есть молодые ребята, добывшие путевку на Олимпиаду, и некоторые не попадают по возрасту.
А взять можно только 3-х. Я считаю, что должны ехать те, кто добыл путевку на Олимпиаду. Я не играл эти отборочные матчи. И я и так свою семью не вижу. Кто заслужил – тот должен ехать, – сказал Степаненко.
Напомним, что на Олимпиаде могут сыграть не более 3-х игроков старше 23 лет.
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