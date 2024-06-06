Степаненко признался, почему не хочет ехать на Олимпиаду

Полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Тарас Степаненко ответил на вопрос, хочет ли поехать на Олимпиаду-2024 в составе олимпийской команды.

– Хотел бы поехать на Олимпиаду?

– Нет. Когда я был молод и у нас был шанс выйти на Олимпиаду, я очень хотел. А сейчас я понимаю, что есть молодые ребята, добывшие путевку на Олимпиаду, и некоторые не попадают по возрасту.

А взять можно только 3-х. Я считаю, что должны ехать те, кто добыл путевку на Олимпиаду. Я не играл эти отборочные матчи. И я и так свою семью не вижу. Кто заслужил – тот должен ехать, – сказал Степаненко.

Напомним, что на Олимпиаде могут сыграть не более 3-х игроков старше 23 лет.