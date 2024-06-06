Сборная Украины провела первую тренировку в Варшаве

Проснувшись 5 июня в столице Польши после приезда из Германии, у сине-желтых был насыщенный событиями день.

В первой половине - тактика с анализом матча против бундестима, а сразу после этого - встреча со специалистами программы УЕФА CPR Goal, которые проводят обучение игроков неотложной помощи на футбольном поле.

Дело в том, что именно футболисты первыми оказываются возле своего коллеги, который, скажем, потерял сознание или перенес сердечный приступ на поле. Поэтому для того, чтобы как минимум не навредить, а в лучшем случае - оказать крайне важную помощь в решающие для жизни первые минуты, и организована эта программа. Таким образом, сборники учились, как следует выяснять, дышит ли человек, как положить его голову, как делать искусственное дыхание. Игроки работали в группах, и каждый мог попробовать, какие именно движения следует выполнять, тренируясь на специальных манекенах. Ребята подошли к этому делу очень ответственно, одновременно не теряя присущего им чувства юмора.

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А собственно игровое занятие состоялось у сборной вечером - на поле стадиона клуба Первой лиги чемпионата Польши "Полония" (Варшава). К слову, арена эта известна большинству игроков, поскольку здесь национальная команда тренировалась во время одного из осенних сборов 2022 года.

Начав тренировку с пробежки и разминки, ребята традиционно поработали в квадратах "4 на 2", после чего были разделены на две группы. Пока одна группа выполняла упражнения на стретчинг и мышцы кора, другая работала над пассингом с тактическими задачами. Соответственно, затем группы поменялись местами.

В заключительной части тренировки сборники были разбиты уже на три группы: одна играла в теннисбол, две другие работали над стандартами.

6 июня сборная Украины проведет официальную тренировку перед товарищеским матчем со сборной Польши на Национальном стадионе. В 17:30 главный тренер Сергей Ребров и капитан команды Андрей Ярмоленко встретятся с медиа в конференц-зале арены, где в 18:00 начнется тренировка, первые 15 минут которой будут открытыми для СМИ.

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