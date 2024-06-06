Кадры в красно-белых цветах: пять поляков, которые запомнились в УПЛ

Если покопаться в истории, то выяснится интересный факт – несмотря на территориальную близость, польское направление не является даже одним из самых популярных в УПЛ. В топе находятся россияне (прости, Господи), бразильцы, грузины, сербы, белорусы, хорваты, нигерийцы, молдаване, румыны и аргентинцы, а вот поляки в импровизированном рейтинге – только 23-е.

Всего шестнадцать персоналий, причем не все хорошо себя зарекомендовали – например, Марцин Ковальчик ("Металлург" Д) и Петр Клепчарек ("Таврия") не сыграли ни одного матча, а Давид Янчик ("Александрия"), Якуб Тосик ("Карпаты"), Петр Цетнарович ("Кривбасс") и Марцин Буркхардт ("Металлист") появились на поле считанное количество раз.

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Есть несколько более успешные кейсы, однако им объективно не хватило то ли практики, то ли индивидуальных качеств для утвердительной оценки. Павел Хайдучек с двух ног ворвался в "Таврию" в 2008-м, рубился с «Ренном» в Кубке Интертото, но сломался в тот момент, когда наступил звездный час симферопольцев в Кубке Украины-2010 (формально хавбек является обладателем трофея, однако в том сезоне провел 35 минут).

В эту же категорию входит условный Мацей Ковальчик – нападающий забивал на уровне Премьер-лиги за киевский "Арсенал", впрочем, прославился разве что хеттриком против запорожского "Металлурга", оформленным за тринадцать минут в ноябре 2002-го. Поэтому мы поговорим именно о тех, кто точно запомнился больше всего – а такие тоже есть.

Лукаш Теодорчик ("Динамо", 2014 - 2016 гг.)

Статистика : 42 матча, 16 голов, 2 результативные передачи

Трофеи : УПЛ (2014/15, 2015/16), Кубок Украины (2015)

16 августа 2014 года Дьемерси Мбокани сообщил, что пропустит значительную часть сезона из-за повреждения связок колена. "Динамо" отреагировало оперативно – не прошло и недели, а Лукаш Теодорчик прошел медосмотр и поставил подпись под контрактом. Что ждало центрфорварда "Леха", приглашенного за 4 миллиона евро?

На первых порах конкуренция не была такой напряженной – грубо говоря, ее составил Артем Кравец (19 мячей в кампании 2014/15). И надо сказать, что новичок справился с задачей – воспринимаясь игроком ротации, он наработал на 10 точных выстрелов. Пострадали как представители Премьер-лиги ("Черноморец", "Заря", "Мариуполь", "Говерла", "Днепр", "Карпаты"), так и была зафиксирована польза в еврокубках – "Стяуа", "Генгам" и "Эвертон".

Досадная травма голени, произошедшая в мае 2015-го, продолжалась до октября и этим подорвала перспективы – пока Лукаш восстанавливался, "Динамо" разнообразило атакующее звено трансфером Жуниора Мораеса. Поэтому задел оказался скромнее – 6 голов (хеттрик "Металлисту" в последнем туре УПЛ).

Болельщики поддерживали Теодорчика, верили, что парень способен дать больше, но как убедить Реброва, гарантировавшего второе чемпионство подряд? Как ни крути, а победителей не судят.

Что круто, Теодорчик развеял определенный скепсис относительно своих возможностей – правда, сделал это во время аренды в "Андерлехте". Примечательно, что в кампании 2016/17 нападающий отгрузил 30+5, возглавил бомбардирский рейтинг Бельгии и фактически этим "продался" местному гранду. Игорь Суркис остался в плюсе – суммарно заработал 5,5 миллионов евро. И профит есть, и бюджет пополнен.

Мацей Нелепа ("Карпаты", 2001 - 2005 гг., 2005 - 2008 гг., "Харьков", сезон 2008/09)

Статистика : 94 матча, 114 пропущенных, 30 клиншитов

Трофеи : -

Богдан Стронцицкий, Андрей Тлумак и Сергей Вокальчук – вот кого в соперники получил Мацей Нелепа. Летом 2001-го Мирон Маркевич готовился к спаррингам в Польше, параллельно комплектовал обойму, и так "нарисовался" очередной голкипер.

Что интересно, Мирон Богданович хладнокровно воспринял Нелепу – во-первых, доверял своим, во-вторых, уроженец Тарнува боролся с лишним весом (хроническая болезнь). И только с уходом именитого тренера и последующими изменениями на мостике дела заметно продвинулись вверх – Владимир Журавчак дал дебютировать; Лев Броварской, Валентин Ходукин и Иван Голац также активно пользовались услугами Нелепы.

Что из этого получилось? В 2002-м "Карпаты" финишировали восьмыми, через год – поднялись на одну ступеньку выше. А еще через сезон – попрощались с вышкой, после чего Нелепа принял предложение латвийской "Венты" (на то была серьезная причина – ограниченный лимит на иностранцев в Первой лиге).

Увы, поляк "прогорел" с выбором – на бумаге коллектив, руководимый Олегом Лужным, декларировал амбиции, на самом же деле через несколько месяцев деньги закончились, и проект лопнул, словно пузырь.

Свято место пусто не бывает, поэтому, когда Мацей вернулся во Львов, то выяснил для себя, что инициативу закономерно перехватил Андрей Тлумак. Перезапуститься не удалось, а попытка в "Харькове" обернулась скамейкой – Нелепа получил от "Динамо" четыре мяча, от "Днепра" – два, три закатил "Черноморец".

В определенной степени Мацея жаль – он обладал перспективами, привлекался в ряды "Кадры" (4 поединка), впрочем, по стечению обстоятельств потерял практически все. С другой стороны, это профессиональный спорт – бери и доказывай.

Томаш Кендзера ("Динамо", 2017 - 2022 гг.)

Статистика : 198 матчей, 7 голов, 20 результативных передач

Трофеи : УПЛ (2020/21), Кубок Украины (2020, 2021), Суперкубок Украины (2018, 2019, 2020)

Контракт Томаша Кендзеры с "Динамо" истечет совсем скоро, и давно понятно, что защитник не будет пролонгироваться. Что зимой, что сейчас время от времени всплывают новости о возможном переходе поляка в тот или иной клуб – все логично, ведь он не горит желанием выступать в воюющей стране.

До вояжа в "Лех" и ПАОК Кендзера демонстрировал вполне хороший уровень – да, прослеживались ошибки в обороне, зато фулбек частично их компенсировал акцентом, сделанным на атаку. Показательно, что в дебютном розыгрыше он стал третьим футболистом "Динамо" по количеству минут (3 191), забил решающий гол луганской "Заре" в марте 2018-го и дополнил это важными ассистами в чемпионской группе.

Спустя год картина повторилась – "Динамо" особо не впечатляло (Александра Хацкевича не ругал только ленивый), однако креатура белорусского специалиста себя оправдала. Голы "Аяксу", "Ренну", передача с "Олимпиакосом", активность против "Десны" – это стопроцентно должно пойти в плюс.

Стабильность и умение "подключиться" там, где это надо (взять хотя бы единственную победу в Лиге чемпионов 2019/20 – именно наш герой навесом нашел Дениса Попова) – вот главный аргумент, почему Томаш закрепился, в 2020-ом переподписал трудовой договор на улучшенных условиях и имеет коллекцию из шести трофеев.

Северин Ганцарчик ("Волынь", 2003 - 2004 гг., "Арсенал", 2004 - 2006 гг., "Металлист", 2006 - 2009 гг.)

Статистика : 147 матчей, 8 голов, 23 результативные передачи

Трофе и: -

Северин Ганцарчик хоть и не выиграл хоть что-то в УПЛ (ограничился "бронзой" с "Металлистом", "золото" покорилось на родине, в составе познанского "Леха"), но все равно стал знаковой фигурой.

Удалось не сразу – в 2002-м поляк перешел в киевский "Арсенал", провел один матч, после чего отправился в аренду в "Волынь". И солдатская школа Виталия Кварцяного дала положительные плоды – знаменитые овчарки превратили почти 190-сантиметрового фулбека в уверенного бойца.

Регулярная практика, да еще и в вышке, убедила "канониров" в необходимости возвращения; как следствие, повзрослевший Северин подтвердил потенциал в Киеве, мячом спас команду от поражения "Черноморцу" (1:1) и своим перформансом привлек внимание Мирона Маркевича.

И вот в "Металлисте" были написаны самые яркие страницы – Ганцарчик хорошо начал (поразил ворота донецкого "Металлурга" (2:0), забетонировал место в основе и при атакующем стиле харьковчан показал классные ассистентские скиллы. 21 результативная передача – это вам не шутки; действия защитника помогли сломить сопротивление "Черноморца", "Ворсклы", "Таврии", "Карпат", "Зари" и "Шахтера".

Летом 2009-го Северин решил, что его дни в Украине истекли и за почти 400 тысяч евро присоединился к "Леху". Несмотря на то, что вскоре появился не менее атакующий Фининьо (да и вообще "Металлист" стабильно делал ставку на колоритных латиноамериканских "крайков"), Ганцарчика с теплотой вспоминают в не чужом ему Харькове.

Мариуш Левандовский ("Шахтер", 2001 - 2010 гг., "Севастополь", 2010 - 2013 гг.)

Статистика : 356 матчей, 44 гол, 18 результативных передач

Трофеи : УПЛ (2001/02, 2004/05, 2005/06, 2007/08, 2009/10), Кубок Украины (2002, 2004, 2008), Суперкубок Украины (2005, 2008, 2010), Кубок УЕФА (2008/09)

Бесспорно, лучший польский легионер, которого видела УПЛ. Левандовский не сразу закрепился в старте, однако постепенно убедил в собственной профпригодности – что Невио Скалу, что Валерия Яремченко, что Бернда Шустера с Мирчей Луческу.

Опорник всегда отличался трудолюбием и, что важно, рос вместе с командой, не выпадал из общего стиля, был одним из факторов, который не только начинал атаки, но и их заканчивал. "Динамо", "Таврия", "Карпаты", "Заря" и "Металлист" хорошо запомнили мощный удар Мариуша.

Справедливо, что такой универсал был вознагражден – как и лояльностью тренера, так и трофеями. Результат кропотливой работы просто впечатляющий – все-таки двенадцать медалей высшей пробы даются не каждому. Причем Левандовский является непосредственным творцом успеха "оранжево-черных" в Кубке УЕФА – не стыдно сказать, что он "отпахал" все 120 минут против "Вердера" и не позволил как следует развернуться Клаудио Писарро.

В 2010-м "Шахтер" приступил к логичным кадровым перестановкам и отпустил старых лидеров. 31-летний Левандовский имел еще достаточно пороха в пороховницах, однако клуб добавил свежей крови (прибыл тот же Тарас Степаненко) и не собирался тормозить прогресс перспективной молодежи.

Ничего – опыт и класс изрядно пригодились "Севастополю". Присоединившись свободным агентом, полузащитник выдал солидную персональную статистику (81 поединок, 14+3), не побоялся опуститься в Первую лигу, а с возвращением приложил усилия, чтобы крымчане снова не покинули высший дивизион.

В ноябре 2013-го попрощался с коллективом (не совсем хорошо – это произошло на фоне увольнения Геннадия Орбу и заявлений менеджмента о перезагрузке), в марте 2014-го анонсировал завершение карьеры.

Фото - UA-Футбол, Getty Images/Global Images Ukraine, из открытых источников