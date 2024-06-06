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Шевченко: Украина станет сюрпризом для Евро-2024
Глава УАФ верит, что сине-желтые преодолеют групповой этап
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко прокомментировал будущее выступления национальной команды на чемпионате Европы-2024.
"Наша цель на Евро – выйти из группы. Думаю, она нам по силам, а там посмотрим. Мы самая молодая команда на турнире, но у нас есть шанс. У нас есть большая мотивация, мы играем за народ, который никогда не сдается.
Сообщение, которое мы посылаем футболом в Украине, является четким и сильным. Моя страна не только борется, но пытается жить. Украина станет сюрпризом для Евро", - сказал Шевченко в интервью La Gazzetta dello Sport.
Напомним, на групповом этапе Евро-2024 Украина сыграет против национальных команд Румынии, Словакии и Бельгии.
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