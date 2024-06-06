Шевченко: Украина станет сюрпризом для Евро-2024

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко прокомментировал будущее выступления национальной команды на чемпионате Европы-2024.

"Наша цель на Евро – выйти из группы. Думаю, она нам по силам, а там посмотрим. Мы самая молодая команда на турнире, но у нас есть шанс. У нас есть большая мотивация, мы играем за народ, который никогда не сдается.

Сообщение, которое мы посылаем футболом в Украине, является четким и сильным. Моя страна не только борется, но пытается жить. Украина станет сюрпризом для Евро", - сказал Шевченко в интервью La Gazzetta dello Sport.