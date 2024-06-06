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Шевченко: Украина станет сюрпризом для Евро-2024

Национальная сборная Украины

Глава УАФ верит, что сине-желтые преодолеют групповой этап

Шевченко: Украина станет сюрпризом для Евро-2024

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко прокомментировал будущее выступления национальной команды на чемпионате Европы-2024.

"Наша цель на Евро – выйти из группы. Думаю, она нам по силам, а там посмотрим. Мы самая молодая команда на турнире, но у нас есть шанс. У нас есть большая мотивация, мы играем за народ, который никогда не сдается.

Сообщение, которое мы посылаем футболом в Украине, является четким и сильным. Моя страна не только борется, но пытается жить. Украина станет сюрпризом для Евро", - сказал Шевченко в интервью La Gazzetta dello Sport.

Напомним, на групповом этапе Евро-2024 Украина сыграет против национальных команд Румынии, Словакии и Бельгии.

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Андрей Шевченко Украина Чемпионат Европы-2024 УАФ
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
06.06.2024 в 15:35
Менше треба балаболити... !
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Комментарии 1
avatar
Просто Квашин (Харків)
06.06.2024 в 15:35
Менше треба балаболити... !
Ответить
0
0

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