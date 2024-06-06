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Польша - Украина. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча

Национальная сборная Украины

Польша - Украина: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 07.06.2024 ⋊ Товарищеский матч на UA-Футбол

Польша - Украина. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Подготовка к Евро-2024 кипит. Украина уже успела отыграть один товарищеский матч в июне; на очереди – второй. На этот раз соперник будет не такой именитый (как Германия), но также очень достойный – сборная Польши. Через неделю поляки, как и мы, стартуют на чемпионате Европы 2024

Поляки, как и мы, прошли в финальную часть Евро-2024 благодаря успеху в плей-офф раунде. В своей группе "Кадра" будет соревноваться с Нидерландами, Францией и Австрией. "На бумаге" квартет - более сложный, чем у Украины.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Спарринг сборные Польши и Украины проведут в Варшаве в пятницу, седьмого июня, в 21:45. Онлайн видеотрансляцию в Украине обеспечит видеосервис MEGOGO – MEGOGO Футбол 1. Также смотреть можно будет на региональных каналах Общественного (кроме ОТТ-платформ).

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Если у вас не будет возможности посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий благодаря текстовой онлайн трансляции от UA-Футбол >>>

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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