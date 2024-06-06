Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Польша - Украина. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча
Польша - Украина: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 07.06.2024 ⋊ Товарищеский матч на UA-Футбол
Getty Images / Global Images Ukraine
Подготовка к Евро-2024 кипит. Украина уже успела отыграть один товарищеский матч в июне; на очереди – второй. На этот раз соперник будет не такой именитый (как Германия), но также очень достойный – сборная Польши. Через неделю поляки, как и мы, стартуют на чемпионате Европы 2024
Поляки, как и мы, прошли в финальную часть Евро-2024 благодаря успеху в плей-офф раунде. В своей группе "Кадра" будет соревноваться с Нидерландами, Францией и Австрией. "На бумаге" квартет - более сложный, чем у Украины.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football
Спарринг сборные Польши и Украины проведут в Варшаве в пятницу, седьмого июня, в 21:45. Онлайн видеотрансляцию в Украине обеспечит видеосервис MEGOGO – MEGOGO Футбол 1. Также смотреть можно будет на региональных каналах Общественного (кроме ОТТ-платформ).
Если у вас не будет возможности посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий благодаря текстовой онлайн трансляции от UA-Футбол >>>
Популярное сейчас
- Поворознюк назвал имена кандидатов на должность нового тренера Ингульца
- Украина готовится к ЕВРО в рамках спаррингов, на очереди – Польша. Расписание футбола на 3 – 9 июня
- Степаненко признался, почему не хочет ехать на Олимпиаду
- Сабо: Артета понял, что допустил ошибку, подписав Зинченко. Не уверен, что выйдет в старте на Германию
- Красотка дня. Главная фанатка Коваленко в Италии. ФОТО
- Отдых перед Евро. Лидер Ливерпуля отправился отдыхать в Монако и посетил Гран-при Формулы-1. ФОТО