Тренер Польши Пробеж: Матч с Украиной очень важен, хотим добиться хорошего результата

Главный тренер сборной Польши Михал Пробеж на пресс-конференции поделился ожиданиями от товарищеского матча со сборной Украины .

"Для нас этот матч очень важен, потому что мы хотим добиться хорошего результата и делаем все, чтобы хорошо подготовиться, но это один из этапов подготовки к матчам на Евро. Хотел бы поблагодарить "Народовый" (стадион, где пройдет игра – прим.) за то, как все отлично подготовлено. Покрытие заменено в тех местах, где это становится проблемой после наших тренировок. Всё очень хорошо подготовлено. Также благодаря Польскому футбольному союзу у нас есть все необходимое для хорошей подготовки.

Также хочу отметить медицинский персонал, поставивший на ноги всех игроков. На сегодняшний день все 100% здоровы и тренируются. Это очень важно в контексте завтрашнего матча и очень тяжелого решения по исключению трех игроков (из финальной заявки на Евро – прим.). Это одно из моих самых трудных решений. Мы сделаем все, чтобы команда была как можно сильнее. Безусловно, будет грустно тем, кого не будет в составе, как и тем, кого не вызывали, но они тоже часть команды. Мы все одна команда.

Я смотрю на окружающее нас настроение. Слушаю конференции и читаю порталы. Я еще не сталкивался с тем, что матчи еще не начались, мы еще не сыграли, а многих игроков уже критикуют и хейтят. Прошу поддержать игроков. Они являются частью нашей нации, которую мы будем представлять, и приятно, что мы можем об этом говорить сегодня. Мы честно прошли на Евро, после тяжелого матча в Уэльсе нам никто ничего не давал. Давайте всей нацией сделаем все, чтобы поддержать этих игроков. Они имеют решающее значение. Мы как коллектив можем только помочь им", – сказал Пробеж.