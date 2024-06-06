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Ребров: Изменения в составе после поединка с Германией точно будут
В пятницу сборная Украины сыграет товарищеский матч с Польшой
Фото - Олександр Приходько / UA-Футбол
Главный тренер
"Изменения после поединка с Германией точно будут. У нас есть 3 игры. Доволен тем, что у нас есть достаточное количество матчей, чтобы проверить всех кандидатов".
"Я всегда выражаю благодарность полякам, мы очень много матчей играем в Польше, более 50% поединков. Много украинских флагов, плюс сами поляки приходят нас поддерживать. Вижу, что футболистам комфортно играть здесь. Еще раз спасибо за поддержку нашего народа".
"Сейчас украинским футболистам не нужны мотивационные спичи. Но да, мы показываем в частности обращения наших бойцов. Футбол в Украине на данный момент не на первом месте. Но футболисты понимают, для кого и зачем мы это делаем. Игрокам нужна минимальная мотивация. Мотивация - это когда они смотрят новости, как россия бомбит наши города".
"Мы представляем великую державу, мы боремся за свою независимость. И я уверен, что игроки на футбольном поле показывают то, что показывают и бойцы на передовой. Украина хочет быть в Европейской семье. Мы попали на ЕВРО, я считаю, что это большой шаг, чтобы Украина попала в ЕС".
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"Все болели за Усика, мы видели, какой был бой, это действительно была очень важная победа для нашего народа. Важно, как он победил. Красиво. Эта победа вдохновляет наших игроков. Они увидели, как в Европе и во всем мире относятся к Украине. Это очень важная мотивация, когда игроки видят, что именно они могут сделать на ЕВРО для Украины".
"Сейчас у нас много молодых футболистов, у нас большой потенциал. Посмотрим, как мы раскроем его на этом ЕВРО, но я уверен, что на будущее у нас очень перспективная команда. Будем строить, будем стараться показывать максимальный результат".
"Левандовский - яркий футболист, легенда. Польша заслужила на выход на ЕВРО. Польская сборная имеет игроков очень высокого уровня. Тренер команды сколотил команду в этом отборочном цикле. Когда я играл против сборной Польши, пожалуй, мы проиграли все матчи в Украине", - рассказал Ребров.
Напомним, что товарищеский матч Украина – Польша состоится в пятницу,7 июня, в Варшаве. Начало в 21.45.
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