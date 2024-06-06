Ребров: Изменения в составе после поединка с Германией точно будут

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров на пресс-конференции поделился ожиданиями от товарищеского матча со сборной Польши.

"Изменения после поединка с Германией точно будут. У нас есть 3 игры. Доволен тем, что у нас есть достаточное количество матчей, чтобы проверить всех кандидатов".

"Я всегда выражаю благодарность полякам, мы очень много матчей играем в Польше, более 50% поединков. Много украинских флагов, плюс сами поляки приходят нас поддерживать. Вижу, что футболистам комфортно играть здесь. Еще раз спасибо за поддержку нашего народа".

"Сейчас украинским футболистам не нужны мотивационные спичи. Но да, мы показываем в частности обращения наших бойцов. Футбол в Украине на данный момент не на первом месте. Но футболисты понимают, для кого и зачем мы это делаем. Игрокам нужна минимальная мотивация. Мотивация - это когда они смотрят новости, как россия бомбит наши города".

"Мы представляем великую державу, мы боремся за свою независимость. И я уверен, что игроки на футбольном поле показывают то, что показывают и бойцы на передовой. Украина хочет быть в Европейской семье. Мы попали на ЕВРО, я считаю, что это большой шаг, чтобы Украина попала в ЕС".