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Ярмоленко: К Евро будет приковано внимание всего мира, и для нас это возможность напомнить всему миру о войне
В пятницу сборная Украины сыграет товарищеский матч с Польшой
Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
Хавбек
Сборная Польши - хорошая команда, много футболистов играет в сильнейших чемпионатах Европы. У нас тоже многое изменилось. Сейчас у нас самая сильная сборная, наверное, за все время. Много молодых футболистов переехало в топ-чемпионаты".
"К этому турниру будет приковано внимание всего мира, и для нас это возможность напомнить всему миру, что каждый день в нашей стране убивают детей, женщин, гибнут военные. Этот турнир для нас является очень важным, как для игроков, так и для украинцев в целом".
"Игру с Германией можем занести себе в актив. Играли на выезде, с серьезным соперником. Счет 0:0 для нас является положительным".
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"Александр Усик? Я его поздравляю, для нас он - лучший, он чемпион, все ребята в сборной переживали за него. По поводу нашей мотивации... Когда ты надеваешь футболку национальной сборной, то этот вопрос не стоит. У каждого из нас на войне есть друзья. Когда ты едешь в сборную, они просят только одно, чтобы ты победил, чтобы ты дал немного положительных эмоций людям в стране. Проблем с мотивацией нет", - сказал Ярмоленко.
Напомним, что товарищеский матч Украина – Польша состоится в пятницу,7 июня, в Варшаве. Начало в 21.45.
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