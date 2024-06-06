Ярмоленко: К Евро будет приковано внимание всего мира, и для нас это возможность напомнить всему миру о войне

Хавбек сборной Украины Андрей Ярмоленко на пресс-конференции поделился ожиданиями от товарищеского матча со сборной Польши.

Сборная Польши - хорошая команда, много футболистов играет в сильнейших чемпионатах Европы. У нас тоже многое изменилось. Сейчас у нас самая сильная сборная, наверное, за все время. Много молодых футболистов переехало в топ-чемпионаты".

"К этому турниру будет приковано внимание всего мира, и для нас это возможность напомнить всему миру, что каждый день в нашей стране убивают детей, женщин, гибнут военные. Этот турнир для нас является очень важным, как для игроков, так и для украинцев в целом".

"Игру с Германией можем занести себе в актив. Играли на выезде, с серьезным соперником. Счет 0:0 для нас является положительным".