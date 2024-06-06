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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Польша – Украина: хорошо ли вы помните историю противостояния этих команд? Квиз от UA-Футбол

Национальная сборная Украины

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Польша – Украина: хорошо ли вы помните историю противостояния этих команд? Квиз от UA-Футбол

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

7 июня сборная Украины проведет второй контрольный матч в рамках подготовки к Евро-2024.

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Подопечные Сергея Реброва сыграют в Варшаве против Польши. Кстати, это будет юбилейный, десятый, поединок между этими национальными командами.

Перед этой встречей предлагаем вам вспомнить историю противостояний между украинцами и поляками, пройдя наш квиз.

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