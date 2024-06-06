Польша – Украина: хорошо ли вы помните историю противостояния этих команд? Квиз от UA-Футбол

7 июня сборная Украины проведет второй контрольный матч в рамках подготовки к Евро-2024.

Подопечные Сергея Реброва сыграют в Варшаве против Польши. Кстати, это будет юбилейный, десятый, поединок между этими национальными командами.

Перед этой встречей предлагаем вам вспомнить историю противостояний между украинцами и поляками, пройдя наш квиз.