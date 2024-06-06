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Вспомните стартовый состав сборной Украины в выездном матче против Польши в отборе к ЧМ-2014? Квиз от UA-Футбол
Кого было назвать сложнее всего?
7 июня сборная Украины сыграет товарищеский матч в Варшаве против Польши.
До этого наша команда четыре раза играла на выезде против этого соперника и выиграла лишь раз. Случилось это в квалификации на чемпионат мира – 2014 года.
Сегодня мы вам предлагаем вспомнить стартовый состав Украины в том выездном матче против Польши, который состоялся весной 2013 года. Будет дана позиция футболиста и вам надо выбрать правильный ответ из трех предложенных.
В вариантах ответов один футболист будет встречаться только раз, то есть он мог играть только на предложенной позиции.
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