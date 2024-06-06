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Довбик: Мой статус в сборной Украины немного изменился, от меня все будут ждать результата
Артем теперь голеадор
Getty Images / Global Images Ukraine
Артем Довбик, нападающий сборной Украины, поделился ожиданиями от Евро-2024.
"На то Евро-2020 я приезжал как третий нападающий. На меня никто не рассчитывал. Я просто тренировался и ждал своего шанса.
Я понимаю, что мой статус в команде немного изменился. Сейчас от меня все будут ждать результата.
Никто не будет ждать 5 матчей, чтобы я забил гол. Поэтому я понимаю, что будет давление, но в Испании оно тоже было, когда я не забивал 7 матчей подряд. Говорили, что свое уже забил, что больше не забью, но я справился с этим. Думаю, что справлюсь и здесь".
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