Польша - Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча

Сегодня, 7 июня сборная Украины проведет второй контрольный матч перед Евро-2024. Соперником нашей команды станет Польша. Встреча пройдет в Варшаве на Национальном стадионе.

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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 по киевскому времени. В прямом эфире поединок покажет видеосервис MEGOGO. Также смотреть можно на региональных телеканалах Общественного вещания (кроме ОТТ-платформ).

Если у вас не будет возможности посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий в текстовой трансляции от UA-Футбол >>>

07.06.2024. Товарищеский матч

Польша. Варшава. "Национальный стадион"

Польша 21:45 Украина

Видеотрансляция - MEGOGO Football 1, Суспільне