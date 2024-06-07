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Польша - Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча
Польша - Украина: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 07.06.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото: УАФ/ Автор - Дана Балашова
Сегодня, 7 июня сборная Украины проведет второй контрольный матч перед Евро-2024. Соперником нашей команды станет Польша. Встреча пройдет в Варшаве на Национальном стадионе.
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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 по киевскому времени. В прямом эфире поединок покажет видеосервис MEGOGO. Также смотреть можно на региональных телеканалах Общественного вещания (кроме ОТТ-платформ).
Если у вас не будет возможности посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий в текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
07.06.2024. Товарищеский матч
Польша. Варшава. "Национальный стадион"
Польша 21:45 Украина
Видеотрансляция - MEGOGO Football 1, Суспільне
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