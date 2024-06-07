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Все 26 футболистов. Заявка сборной Украины на матч с Польшей
Выбор Сергея Реброва
Фото: УАФ/ Автор - Дана Балашова
Сегодня, 7 июня сборная Украины проведет второй контрольный матч перед Евро-2024. Соперником нашей команды станет Польша.
Главный тренер сине-желтых Сергей Ребров определился с заявкой на предстоящий спарринг.
Вратари: Георгий Бущан ("Динамо"), Анатолий Трубин ("Бенфика"), Андрей Лунин ("Реал"),
Защитники: Ефим Конопля, Валерий Бондарь, Николай Матвиенко (все - "Шахтер"), Александр Сваток ("Днепр-1"), Илья Забарный ("Борнмут"), Александр Тымчик ("Динамо"), Максим Таловеров ("ЛАСК"), Богдан Михайличенко ("Полесье"), Виталий Миколенко ("Эвертон"),
Полузащитники: Сергей Сидорчук ("Вестерло"), Тарас Степаненко, Георгий Судаков, Александр Зубков ( все - "Шахтер"), Андрей Ярмоленко, Владимир Бражко, Николай Шапаренко (все - "Динамо), Руслан Малиновский ("Дженоа"), Михаил Мудрик ("Челси"), Виктор Цыганков ("Жирона"), Александр Зинченко ("Арсенал"),
Нападающие: Роман Яремчук ("Валенсия"), Артем Довбик ("Жирона"), Владислав Ванат ("Динамо").
Встреча пройдет в Варшаве на Национальном стадионе и начнется в 21:45.
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