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Стало известно, в какой форме сборная Украины сыграет с Польшей
Команды выбрали цвета, в которых сыграют в сегодняшнем спарринге
Фото: УАФ/ Автор - Дана Балашова
Сегодня, 7 июня сборная Украины проведет контрольный матч против Польши. Представители обеих команд определились с игровой формой.
Украинцы выйдут на поле в синей форме который является для команды выездной. Поляки сыграют в домашних белых цветах. Наш вратарь будет защищать ворота в зеленом комплекте.
Напомним, встреча между Польшей и Украиной пройдет в Варшаве на Национальном стадионе. Начало встречи в 21:45 по Киеву. Ранее подопечные Сергея Реброва расписала ничью в спарринге с Германией (0:0).
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