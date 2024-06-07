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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Стало известно, в какой форме сборная Украины сыграет с Польшей

Национальная сборная Украины

Команды выбрали цвета, в которых сыграют в сегодняшнем спарринге

Стало известно, в какой форме сборная Украины сыграет с Польшей

Фото: УАФ/ Автор - Дана Балашова

Новина українською

Сегодня, 7 июня сборная Украины проведет контрольный матч против Польши. Представители обеих команд определились с игровой формой.

Украинцы выйдут на поле в синей форме который является для команды выездной. Поляки сыграют в домашних белых цветах. Наш вратарь будет защищать ворота в зеленом комплекте.

Напомним, встреча между Польшей и Украиной пройдет в Варшаве на Национальном стадионе. Начало встречи в 21:45 по Киеву. Ранее подопечные Сергея Реброва расписала ничью в спарринге с Германией (0:0).

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Фото: УАФ/ Автор - Александр Гливинский
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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