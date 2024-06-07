Стало известно, в какой форме сборная Украины сыграет с Польшей

Сегодня, 7 июня сборная Украины проведет контрольный матч против Польши. Представители обеих команд определились с игровой формой.

Украинцы выйдут на поле в синей форме который является для команды выездной. Поляки сыграют в домашних белых цветах. Наш вратарь будет защищать ворота в зеленом комплекте.

Напомним, встреча между Польшей и Украиной пройдет в Варшаве на Национальном стадионе. Начало встречи в 21:45 по Киеву. Ранее подопечные Сергея Реброва расписала ничью в спарринге с Германией (0:0).

Фото: УАФ/ Автор - Александр Гливинский