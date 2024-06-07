Петр Кушлык: Матч с Польшей – хорошая репетиция для сборной Украины

Петр Кушлык является одним из немногих украинских тренеров, работавших в Польше. Его период работы в футболе братской страны пришелся на 90-е годы. Начинал он в команде низшего ранга, после чего пошел на повышение: его пригласили в один из ведущих в то время польских клубов – "Видзев" из Лодзи. За годы, проведённые за границей, наш специалист успел сложить впечатление об особенностях игры поляков, с чем в день товарищеского поединка сборной Украины в Варшаве охотно поделился с корреспондентом UA-Футбол.

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– Поляки являются футболистами одного характера. Когда игра у них идет, то хорошо идет. А если что-то пошло не так и нужно упираться, то здесь возникают проблемы. В целом же поляки умеют играть в футбол – грамотно технически и тактически. А вот по физическим кондициям… Они мне чем-то напоминают футболистов из стран постсоветского пространства – Грузии, Азербайджана, Армении, которые были с мячом на "ты", но с "физикой" было не все так, как хотелось бы.

– Имеете в виду, что на девяносто минут поляков не хватает?

- Именно так. До 60-70-й, максимум до 75-й минуты они выглядят неплохо, однако потом "подседают". Полякам обычно не хватает характера, когда нужно, как говорится, выгребать. Вы видите, как в Англии люди играют: на третий день после предыдущего матча футболисты способны бежать, рвать и метать. Если же сравнить их с украинцами, то у нас почему-то на этот же третий или четвертый день уже все плачут, что нужно игру перенести. Разве мы не такие же люди? Такие же. Есть такие же ноги, головы. Просто подход в той же Англии совсем другой – люди ведь знают, за что они играют. Футбольный возраст короток, вот они и хотят обогатиться. Если наш футболист заработал 100 тысяч долларов, то сразу же купил себе машину – и понеслось! Девушки, кабаки – и "поплыл"… А за границей футболист, заработавший свой 1 миллион, стремится иметь 15, 20, 30 и более миллионов. Они не считают, а продолжают играть, держать свой высокий игровой и имиджевый уровни, чтобы максимально пополнять свой личный бюджет.

– Что скажете о значении сегодняшнего матча в Варшаве для команды Сергея Реброва?

- Поединок с Польшей будет хорошей возможностью для тренерского штаба Украины посмотреть, кто в каких кондициях. После этого матча у нашей команды будет еще одна игра (с Молдовой – прим.ред.), которая станет заключительной для того, чтобы окончательно определиться с основным составом на Евро-2024. Так что встреча в Варшаве будет для сборной Украины большим плюсом. Это будет хорошей репетицией перед началом чемпионата Европы. Поляки в последнее время нормально стали играть в футбол, так что жду интересный поединок. А как оно будет – увидим.

- Как вы думаете, на что способна сборная Украины нынешнего образца на континентальном первенстве?

– Если ребята подойдут к этому турниру не только в полной готовности, но и с максимальной ответственностью и настроем, то я уверен, что предварительная задача – выход из группы они выполнят. А дальше все зависит от многих футбольных факторов – в частности, физических кондиций, психологического состояния. Будет иметь значение и состояние здоровья, умение тренерского штаба эффективно заменить того или иного травмированного игрока, дав ему возможность восстановиться. В нынешнем составе сборной Украины как никогда много футболистов, выступающих в сильнейших европейских чемпионатах. Большинство из них на виду – Лунин, Довбик, Цыганков. Неплохо смотрятся и Трубин, Миколенко, Забарный, Зинченко и другие. Словом, есть кому достойно защищать честь нашей многострадальной Украины. Сейчас, в период страшной войны с ненавистным врагом, от нашей сборной многое зависит. Каждый ее успех на футбольном поле будет придавать силы и вдохновение воинам на передовой, будет поднимать моральный дух гражданских людей, ежедневно страдающих от ракетных и дроновых атак. Все мы надеемся на команду Сергея Реброва и желаем ей удачи.

– Что у вас осталось в воспоминаниях о периоде, проведенном в "Видзеве"?

- Сначала в клубе из Лодзи были отличные условия. Когда я возглавил "Видзев" в 1999-м году, команда была на последнем месте. Передо мной была поставлена ​​задача: чтобы ни было, но не вылететь! Я вместе с подопечными ее решил, мы даже финишировали в середине турнирной таблицы. Но потом возникли проблемы: президент клуба куда-то исчез, а команда осталась без денег. Было очень тяжело, но правдами и неправдами мы как-то вымучили сезон. Команда тогда подобралась хорошая, в ней было немало искусных футболистов – вратарь Возняк, полевые игроки Шимковяк, Павлак, Заяц, Качмарчик. Трое первых – члены национальной сборной Польши. На перспективу на очередной сезон у меня было пять-шесть молодых игроков, которых я постепенно подпускал к основному составу. Эти ребята готовы были рвать и метать, сражаясь за призовое место. Из них очень хорошо проявил себя юный вратарь Людвиковский, у которого была хорошая перспектива.

Что и говорить, о "Видзеве" у меня остались очень хорошие воспоминания. Просто не повезло мне с условиями, в которых я оказался. Из-за ситуации, приведшей к финансовым проблемам, в клубе появилась неопределенность. Из-за отсутствия руководства команда фактически осталась на мне. Знаете, когда подопечные плачут, что не за что купить покушать, это серьезная проблема. Бывало, что я ходил в магазин и просил, чтобы дали ребятам колбасы на бутерброд. Да-да, бывало и такое. Понятно, что так продолжаться не могло и мои пути с "Видзевом" разошлись. Жаль было оставлять Лодзь, но из-за всех этих проблем я уже просто не выдерживал психологического давления. А через год команда "вылетела"…

- Много ли у вас осталось друзей в Польше?

– Очень много. До сих пор часто общаясь с футболистами "Виздева", игравшими под моим руководством. К примеру, созваниваемся с Андреем Михальчуком, который был капитаном команды и является двукратным чемпионом и обладателем Кубка Польши. Он наш, киевский пацан. Много лет играл в "Видзеве", в Польше после завершения карьеры и остался. Правда, украинское гражданство не менял. Сейчас занимается бизнесом. А еще общаюсь с коллегами по штабу "Видзева", да и с другими тоже. Ведь до тренерства в Лодзи я работал в другом клубе – "Гранат" из городка Скаржиско-Каменна в Силезском воеводстве. Именно в нем и начинал свою тренерскую карьеру в польском футболе.

– Насколько часто бываете в Польше?

- Я только позавчера оттуда приехал. Был в Польше неделю. Какова была цель моего визита? Пообщаться с руководством того самого "Граната", которое, несмотря на мой возраст, пригласило меня на переговоры. В Скаржиско-Каменной я работал тридцать лет назад. В 1994-м команда заняла при мне второе место в третьей лиге, не добрав всего два очка для повышения в ранге. Этот результат "Гранат" до сих пор так и не превзошел. А теперь команда выступает в четвертой лиге. Сейчас идет двенадцатой из восемнадцати участников.

- Будете в "Гранате" работать или пока не определились?

- Когда я приехал на стадион, где должен был начинаться домашний матч моей бывшей команды, меня очень тронула реакция трибун, на которых были болельщики со стажем. Они встретили меня аплодисментами, я почувствовал искреннее и теплое отношение. Мы пообщались с президентом клуба, который предлагал мне остаться в "Гранате" и посмотреть одну-две игры. Однако я не видел смысла принимать команду за два тура до завершения соревнований. Сказал ему: "Угрозы "вылета" у вас нет, так что доигрывайте оба матча и уходите на каникулы. У "Граната" есть тренер, а если что-то будет не так, и мои услуги понадобятся, то я приеду". Поэтому не исключено, что в любой момент мне позвонят из Скаржиско-Каменной. А как оно было дальше – посмотрим.