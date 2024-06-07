Кварцяный: Даже играя дома, Польша может действовать вторым номером

Известный украинский тренер Виталий Кварцяный дал прогноз на товарищеский матч между сборными Польши и Украины.

- Кроме Левандовского у Польши еще есть классный вратарь Войцех Щенсный из "Ювентуса", полузащитник Петр Зелинский из "Наполи", Никола Залевский из "Ромы".

- Имена громкие, но Зелинский, если я не ошибаюсь, имел проблемы с игровой практикой в "Наполи" (пять последних матчей в Серии А Петр пропустил из-за травмы, - прим.).

Конечно, Щенсный - классный вратарь, и Зелинский - отличный хавбек, один из лидеров "кадры" на уровне с Левандовским. Интересные есть футболисты в Польше и в середине поля: Бартош Слиш, тот же Залевский, Пшемыслав Франковский (из французского "Ланса", - прим).

Однако, сколько я не смотрел игры Польши, то у них вечно есть проблемы в обороне. Много сумбура в защитных действиях. Вроде и персонально их защитники по игрокам действуют хорошо, но постоянно какой-то у них бардак: рикошеты, срезки, мяч выбивают куда попало. И вот этим и должны воспользоваться наши игроки.

Знаете, почему-то думаю, что даже играя дома, Польша может действовать вторым номером, несмотря на "сумасшедшее" давление от их фанов.

- Между тем Польша почти стали вторым домом и для нашей сборной, которая два матча отбора играла во Вроцлаве.

- Так то оно так, но играть будем в Варшаве, на "Народовом" трибуны которого, уверен, будут полными, все фаны будут в красно-белых цветах и будут гнать свою команду вперед. Давление будет "приличное".

Будет немало и наших, может, и украинцы немножко покричат (смеется).

- Прогноз на игру от Виталия Кварцяного.

- Думаю, будет ничья, но не безголевая. Скорее всего, 1:1, - сказал Кварцяный.