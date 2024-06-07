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Кварцяный: Даже играя дома, Польша может действовать вторым номером
Известный украинский тренер считает, что матч завершится вничью
Евгений Кравс
Известный украинский тренер Виталий Кварцяный дал прогноз на товарищеский матч между сборными Польши и Украины.
- Кроме Левандовского у Польши еще есть классный вратарь Войцех Щенсный из "Ювентуса", полузащитник Петр Зелинский из "Наполи", Никола Залевский из "Ромы".
- Имена громкие, но Зелинский, если я не ошибаюсь, имел проблемы с игровой практикой в "Наполи" (пять последних матчей в Серии А Петр пропустил из-за травмы, - прим.).
Конечно, Щенсный - классный вратарь, и Зелинский - отличный хавбек, один из лидеров "кадры" на уровне с Левандовским. Интересные есть футболисты в Польше и в середине поля: Бартош Слиш, тот же Залевский, Пшемыслав Франковский (из французского "Ланса", - прим).
Однако, сколько я не смотрел игры Польши, то у них вечно есть проблемы в обороне. Много сумбура в защитных действиях. Вроде и персонально их защитники по игрокам действуют хорошо, но постоянно какой-то у них бардак: рикошеты, срезки, мяч выбивают куда попало. И вот этим и должны воспользоваться наши игроки.
Знаете, почему-то думаю, что даже играя дома, Польша может действовать вторым номером, несмотря на "сумасшедшее" давление от их фанов.
- Между тем Польша почти стали вторым домом и для нашей сборной, которая два матча отбора играла во Вроцлаве.
- Так то оно так, но играть будем в Варшаве, на "Народовом" трибуны которого, уверен, будут полными, все фаны будут в красно-белых цветах и будут гнать свою команду вперед. Давление будет "приличное".
Будет немало и наших, может, и украинцы немножко покричат (смеется).
- Прогноз на игру от Виталия Кварцяного.
- Думаю, будет ничья, но не безголевая. Скорее всего, 1:1, - сказал Кварцяный.
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