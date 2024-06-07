Известно, сколько фанов поддержат Украину в матче против Польши

Сегодня, 7 июня сборная Украины сыграет товарищеский матч с Польшей в рамках подготовки к Евро-2024. Игра пройдет в Варшаве на Национальном стадионе.

Как сообщает официальный сайт УАФ, на игре ожидается более 43 тысяч болельщиков, среди которых нашу команду будут поддерживать 2 300 фанатов. Вместительность арены составляет 58 580 зрителей.

Контрольный поединок Польша - Украина начнется в 21:45 по киевскому времени.

Ранее стало известно, в какой форме сборная Украины сыграет против Польши.