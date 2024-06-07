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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Известно, сколько фанов поддержат Украину в матче против Польши

Национальная сборная Украины

Поддержка 12-го игрока гарантирована

Известно, сколько фанов поддержат Украину в матче против Польши

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

Сегодня, 7 июня сборная Украины сыграет товарищеский матч с Польшей в рамках подготовки к Евро-2024. Игра пройдет в Варшаве на Национальном стадионе.

Как сообщает официальный сайт УАФ, на игре ожидается более 43 тысяч болельщиков, среди которых нашу команду будут поддерживать 2 300 фанатов. Вместительность арены составляет 58 580 зрителей.

Контрольный поединок Польша - Украина начнется в 21:45 по киевскому времени.

Ранее стало известно, в какой форме сборная Украины сыграет против Польши.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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