Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Известно, сколько фанов поддержат Украину в матче против Польши
Поддержка 12-го игрока гарантирована
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Сегодня, 7 июня сборная Украины сыграет товарищеский матч с Польшей в рамках подготовки к Евро-2024. Игра пройдет в Варшаве на Национальном стадионе.
Как сообщает официальный сайт УАФ, на игре ожидается более 43 тысяч болельщиков, среди которых нашу команду будут поддерживать 2 300 фанатов. Вместительность арены составляет 58 580 зрителей.
Контрольный поединок Польша - Украина начнется в 21:45 по киевскому времени.
Ранее стало известно, в какой форме сборная Украины сыграет против Польши.
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