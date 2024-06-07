Сергей Ковалец: В матче с поляками сборная Украины будет моделировать тактические построения

Своими ожиданиями от товарищеского матча Польша – Украина, который пройдет сегодня в польской столице, поделился один из представителей нашего тренерского корпуса Сергей Ковалец.

-Этот контрольный поединок – один из этапов подготовки украинской сборной к чемпионату Европы, который стартует в Германии ровно через неделю, - начинает свой комментарий для UA-Футбол специалист. – У нашей национальной команды будут варианты ротации состава, чтобы возможность сыграть получили все футболисты. Собственно, и сам главный тренер Украины Сергей Ребров сказал об этом. Во встрече с поляками изменится схема игры. Если в предыдущем матче с Германией мы играли по схеме 1-3-4-3 в атаке, то в защите 1-5-4-1.

Я считаю, что чем больше тактических вариаций в ассортименте команды, тем лучше. То есть, в любом случае, в зависимости от результата можно перестроиться. Ведь чемпионат Европы – это результат. А нам на этом престижном континентальном турнире он и нужен. Это для нас очень важный турнир, за удачное выступление в котором в это тяжелое для государства время будет болеть вся страна. Если говорить непосредственно о матче с Польшей, то, как я уже сказал, в этой игре со стороны украинской команды будет другое тактическое построение, чем было в поединке с немцами. Польскую сборную в определенной степени можно сравнить по силе с двумя такими соперниками Украины по группе, как Румыния и Словакия. В этом плане встреча с поляками будет хорошим спаррингом для нас. В нем можно моделировать тактические моменты, переходные фазы и применения прессинга и т.д. Считаю, что сегодняшняя игра будет достаточно активной и интересной. Надеюсь, она не разочарует болельщиков.

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Матч Польша - Украина состоится в пятницу, седьмого июня, в 21:45.