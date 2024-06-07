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Польша сыграет с Украиной экспериментальным составом, - СМИ
В заявке поляков будет всего 21 игрок
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 7 июня, в Варшаве состоится товарищеский матч, в котором
Как сообщают польские СМИ, состав польской команды на этот матч может быть довольно экспериментальным.
Все дело в том, что главный тренер польской сборной Михал Пробеж внес с заявку подопечных на поединок только 21 футболиста, выведя из расширенной заявки сразу 8 исполнителей.
По данным польской прессы, сегодня точно не сыграют Ян Беднарек, Павел Давидович, Пшемыслав Франковски, Якуб Петровски, Бартош Слиш, Дамиан Шиманськи, Кшиштоф Пёнтек и Кароль Свидерски.
Зато польские СМИ уверены, что в воротах Польши против Украины по 45 минут сыграют Лукаш Скорупски и Марцин Булка.
Напомним, что матч начнется в 21:45, а UA-Футбол проведет
Также на YouTube будет проводиться аудиотрансляция матча.
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