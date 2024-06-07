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Польша сыграет с Украиной экспериментальным составом, - СМИ

Национальная сборная Украины
Обновлено

В заявке поляков будет всего 21 игрок

Польша сыграет с Украиной экспериментальным составом, - СМИ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня, 7 июня, в Варшаве состоится товарищеский матч, в котором сборная Польши примет сборную Украины.

Как сообщают польские СМИ, состав польской команды на этот матч может быть довольно экспериментальным.

Все дело в том, что главный тренер польской сборной Михал Пробеж внес с заявку подопечных на поединок только 21 футболиста, выведя из расширенной заявки сразу 8 исполнителей.

По данным польской прессы, сегодня точно не сыграют Ян Беднарек, Павел Давидович, Пшемыслав Франковски, Якуб Петровски, Бартош Слиш, Дамиан Шиманськи, Кшиштоф Пёнтек и Кароль Свидерски.

Зато польские СМИ уверены, что в воротах Польши против Украины по 45 минут сыграют Лукаш Скорупски и Марцин Булка.

Напомним, что матч начнется в 21:45, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

Также на YouTube будет проводиться аудиотрансляция матча.

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Источник:
Sportowe Fakty
Опубликовал: Михаил Черныш
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