  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Тренер Польши: Я не скажу вам состав на Украину. Вам ведь нужно что-то обсуждать и размышлять
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер Польши: Я не скажу вам состав на Украину. Вам ведь нужно что-то обсуждать и размышлять

Национальная сборная Украины
Обновлено

Журналисты должны о чем-то писать, а болельщики - обсуждать

Тренер Польши: Я не скажу вам состав на Украину. Вам ведь нужно что-то обсуждать и размышлять

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер сборной Польши Михал Пробеж перед товарищеским матчем с Украиной отказался назвать стартовый состав своей команды, который, по мнению польских СМИ, будет довольно экспериментальным.

"Я не скажу вам состав, потому что не хочу испортить ваши программы и сделать так, чтобы вам не о чем было писать, обсуждать и размышлять.

Могу вам лишь признаться, что все на 100 процентов здоровы и готовы сыграть", – сказал Пробеж.

Напомним, что матч начнется в 21:45, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

Также на YouTube будет проводиться аудиотрансляция матча.

По теме
yellow-arrow
Бабич: Думаю, что против Польши выйдет Бущан, а Лунин сыграет против Молдовы
yellow-arrow
Польша сыграет с Украиной экспериментальным составом, - СМИ
yellow-arrow
Шаран: Квалификация игроков сборной Украины однозначно выше, чем у Польши
Украина Польша
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
sport.pl
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости