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Тренер Польши: Я не скажу вам состав на Украину. Вам ведь нужно что-то обсуждать и размышлять
Журналисты должны о чем-то писать, а болельщики - обсуждать
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Польши Михал Пробеж перед товарищеским матчем с Украиной отказался назвать стартовый состав своей команды, который, по мнению польских СМИ,
"Я не скажу вам состав, потому что не хочу испортить ваши программы и сделать так, чтобы вам не о чем было писать, обсуждать и размышлять.
Могу вам лишь признаться, что все на 100 процентов здоровы и готовы сыграть", – сказал Пробеж.
Напомним, что матч начнется в 21:45, а UA-Футбол проведет
Также на YouTube будет проводиться аудиотрансляция матча.
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