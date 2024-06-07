Тренер Польши: Я не скажу вам состав на Украину. Вам ведь нужно что-то обсуждать и размышлять

Главный тренер сборной Польши Михал Пробеж перед товарищеским матчем с Украиной отказался назвать стартовый состав своей команды, который, по мнению польских СМИ, будет довольно экспериментальным .

"Я не скажу вам состав, потому что не хочу испортить ваши программы и сделать так, чтобы вам не о чем было писать, обсуждать и размышлять. Могу вам лишь признаться, что все на 100 процентов здоровы и готовы сыграть", – сказал Пробеж.

Напомним, что матч начнется в 21:45, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка .

Также на YouTube будет проводиться аудиотрансляция матча.