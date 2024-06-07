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Бущан, Таловеров, Сидорчук и Довбик выйдут в старте сборной Украины на Польшу
Известны стартовые составы команд
Фото Олександра Гливинського - УАФ
Сегодня в Варшаве на стадионе "Народовый" сборная Украины проведет товарищеский матч против команды Польши.
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Матч начнется в 21:45, и уже известны стартовые составы команд на этот поединок.
Польша: Скорупски, Валюкевич, Салямон, Кивер, Скурась, Зелиньски, Романчук, Залевски, Букса, Милик, Шиманьски
Запасные: Щенсны, Булка, Бохневич, Калузиньски, Левандовски, Модер, Гросицки, Пухач, Берешиньски, Урбаньски
Украина: Бущан, Миколенко, Бондарь, Таловеров, Тымчик, Сидорчук, Малиновский, Зубков, Ярмоленко, Судаков, Довбик
Запасные: Конопля, Сваток, Степаненко, Яремчук, Мудрик, Трубин, Забарный, Цыганков, Зинченко, Бражко, Шапаренко, Матвиенко, Лунин, Ванат, Михайличенко
Напомним, что UA-Футбол проведет
Также на YouTube будет проводиться аудиотрансляция матча.
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