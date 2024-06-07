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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Странное начало. Польша забила Украине два гола за первые 15 минут. ВИДЕО

Национальная сборная Украины
Обновлено

Пока что все очень плохо в этом матче

Странное начало. Польша забила Украине два гола за первые 15 минут. ВИДЕО

Фото - Олександр Приходько / UA-Футбол

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины в Варшаве на стадионе "Народовый" играет товарищеский матч с Польшей.

Не успели команды разбегаться и отойти от травмы Милика, который был заменен уже на 5-й минуте, как хозяева успели открыть счет.

На 11-й минуте после навеса с углового, борьбы в штрафной, поляки таки затолкали мяч в сетку – отличился Валукевич.

Ну а на 16-й минуте Зелинский удвоил счет – дальним ударом под штангу. Красиво, но вопросы к Бущану остаются, который явно запоздал с прыжком.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.

Также на YouTube будет проводиться аудиотрансляция матча.

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Комментарии
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MaximSK (Киев)
07.06.2024 в 22:18
Думаю Реброва пора отправлять в отставку перед Евро, это позор пропускать 3 гола за 30 минут от второго состава Польши, полное безобразие. Реброву либо надо уволиться либо застрелиться, позор Украины просто
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Комментарии 2
MaximSK (Киев)
07.06.2024 в 22:18
Думаю Реброва пора отправлять в отставку перед Евро, это позор пропускать 3 гола за 30 минут от второго состава Польши, полное безобразие. Реброву либо надо уволиться либо застрелиться, позор Украины просто
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Зритель (Харьков)
07.06.2024 в 22:38
Дело не в Реброве. У сборной Украины приличных игроков и на один состав не набирается. А сегодня практически второй состав играет.
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