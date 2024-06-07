Странное начало. Польша забила Украине два гола за первые 15 минут

Сборная Украины в Варшаве на стадионе "Народовый" играет товарищеский матч с Польшей.

Не успели команды разбегаться и отойти от травмы Милика, который был заменен уже на 5-й минуте, как хозяева успели открыть счет.

На 11-й минуте после навеса с углового, борьбы в штрафной, поляки таки затолкали мяч в сетку – отличился Валукевич.

Ну а на 16-й минуте Зелинский удвоил счет – дальним ударом под штангу. Красиво, но вопросы к Бущану остаются, который явно запоздал с прыжком.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.

Также на YouTube будет проводиться аудиотрансляция матча.