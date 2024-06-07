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Национальная сборная Украины

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Третий от бывшего украинца. Польша громит Украину 3:0 за полчаса игры. ВИДЕО

Национальная сборная Украины
Обновлено

Нам забил еще и Романчук

Третий от бывшего украинца. Польша громит Украину 3:0 за полчаса игры. ВИДЕО

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины в Варшаве на стадионе "Народовый" играет товарищеский матч с Польшей.

Не успели команды разбегаться и отойти от травмы Милика, который был заменен уже на 5-й минуте, как хозяева успели открыть счет.

На 11-й минуте после навеса с углового, борьбы в штрафной, поляки таки затолкали мяч в сетку – отличился Валукевич. На 16-й минуте Зелинский удвоил счет – дальним ударом под штангу. Красиво, но вопросы к Бущану остаются, который явно запоздал с прыжком.

Ну а на 30-й минуте Тарас Романчук, тот самый украинец, который взял польский паспорт, все так же после углового головой подрезал мяч в ворота.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.

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Комментарии
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MaximSK (Киев)
07.06.2024 в 22:28
Ребров это не тренер, а лузер, его надо выгонять после такого позорного матча, если мы от второго состава Польши пропускаем 3 гола за 30 минут, какие у нас шансы на Евро?
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Комментарии 6
MaximSK (Киев)
07.06.2024 в 22:28
Ребров это не тренер, а лузер, его надо выгонять после такого позорного матча, если мы от второго состава Польши пропускаем 3 гола за 30 минут, какие у нас шансы на Евро?
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2
3
Дрюон (Одесса)
07.06.2024 в 22:36
Уже выгонять или после Евро?) С чего ты взял что у нас там могут быть какие-то шансы?
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2
0
MaximSK (Киев)
07.06.2024 в 22:40
Надо прям сейчас увольнять пока не поздно, Ребров не тренер
 
0
2
Лекарь (село Дарниця)
07.06.2024 в 23:44
Максім, а назвіть свого кандидата на посаду ГТ СБУ?
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0
1
vlotko (Броди)
07.06.2024 в 23:56
Сам, мабуть, в думках претендує.
 
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
07.06.2024 в 22:25
О, наші феєрять !
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4
0

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