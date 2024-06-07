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Третий от бывшего украинца. Польша громит Украину 3:0 за полчаса игры
Нам забил еще и Романчук
Сборная Украины в Варшаве на стадионе "Народовый" играет товарищеский матч с Польшей.
Не успели команды разбегаться и отойти от травмы Милика, который был заменен уже на 5-й минуте, как хозяева успели открыть счет.
На 11-й минуте после навеса с углового, борьбы в штрафной, поляки таки затолкали мяч в сетку – отличился Валукевич. На 16-й минуте Зелинский удвоил счет – дальним ударом под штангу. Красиво, но вопросы к Бущану остаются, который явно запоздал с прыжком.
Ну а на 30-й минуте Тарас Романчук, тот самый украинец, который взял польский паспорт, все так же после углового головой подрезал мяч в ворота.
Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.
Также на YouTube будет проводиться аудиотрансляция матча.
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