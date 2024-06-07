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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Товарищеский матч. Польша - Украина 3:1. Хотели атакующий футбол? Получили

Национальная сборная Украины
Обновлено

Эта формация нашей сборной действовала не лучшим образом...

Товарищеский матч. Польша - Украина 3:1. Хотели атакующий футбол? Получили

Getty Images / Global Images Ukraine

Владислав Личик Автор UA-Футбол
Новина українською

Сергей Ребров не соврал, и по сравнению с матчем против "Бундестим", на игру с поляками выпустил совсем другой стартовый состав. В свою очередь поляки вышли на эту встречу без своей главной звезды и ударной силы в лице Роберта Левандовского. А уже на самом старте поле из-за травмы был вынужден покинуть еще один именитый нападающий - Аркадиуш Милик.

После тяжелой обороны против немецкой машины украинские болельщики ожидали увидеть от наших ребят атакующую игру против "белых орлов". И увидели. Однако, к сожалению, не совсем в ту сторону. Наверное, "сине-желтые" начали этот поединок несколько бодрее, но открыли счет именно подопечные Михала Пробежа. Подача с углового, скидка, суета от наших защитников и на добивании первым играет Валукевич - 1:0.

Не успели украинцы отойти от первого взятия ворот, как через несколько минут пришло и второе. Зелинский выполнил не совсем удачный заброс в штрафную зону, однако мяч проскользнул мимо всех наших защитников, а Бущан проспал этот момент.

Наконец-то, после двух пропущенных наша сборная зашевелилась! Хотя и при этом впереди все выглядело максимально примитивно. По сути все сводилось к переводу мяча на Довбика. А дальше был экватор первой половины и снова гол в наши ворота... И конечно же, что снова после углового. Связка молодых центрбеков Таловеров - Бондарь себя явно не оправдывала ... В свою очередь у Малиновского подачи после стандартов вообще не клеились.

Ближе к перерыву в нашей игре появилось немножко больше динамики. Сначала Тымчик мог сокращать разрыв в счете, но потянул запасной кипер Польши. А забил в конце концов вышеупомянутый Довбик. К Артему в целом вопросов было минимум.

Второй тайм был призван изменить ситуацию на поле. Однако, очень не хватало от подопечных Реброва конструктива в последней трети поляков. По ощущениям даже наоборот - моментов от нас стало меньше. Выход пары свежих вингеров Цыганков - Мудрик добавил свежести украинской сборной и в концовке мы снова добавили. Великолепный момент был у Судакова, но опять же отлично сыграл Скорупский. Великолепная игра от польского вратаря, ничего не скажешь.

Стоит отдать должное "сине-желтым", украинские футболисты бежали до самого конца и пытались комбинировать. Были и провалы в нашей игре, однако были и определенные хорошие аспекты. В частности, здесь можно отметить выход из под прессинга. Последние минуты точно были за Украиной. Мы имели очевидное преимущество, но не хватало оригинальных решений в завершающей стадии. Плохо чувствовали друг друга украинские футболисты. Учитывая количество замен и отсутствие сыгранности в именно этого ростера, это и неудивительно.

Хозяева тоже огрызались, однако в итоге, так и закончили. Проигрываем полякам. Результат неприятный, однако откровенным провалом игру наших сборников трудно назвать. Пробовали разные связки, ритмы и сценарии. Кое-что получалось, кое-что нет - это нормально для контрольных матчей.

Сергей Станиславович явно сделал много выводов на счет данной версии состава. Пока констатируем, что закрытый футбол у нас получается значительно солиднее. В матче против наших соседей мы действовали очень часто хаотично и сумбурно. Но понимаем, что пока это лишь апробация того, что мы увидим на предстоящем форуме в Германии. Результат товарищеской игры ни о чем по большому счету не говорит.

Товарищеский матч в рамках подготовки к Евро-2024

Пятница, 7-е июня

Варшава, Национальный стадион

Польша - Украина 3:1

Голы: Валукевич 11, Зелинский 17, Романчук 30 - Довбик 41

Польша: Скорупский - Кивер, Саламон, Валукевич (Берешинский 61) - Залевский (Калузинский 61), Романчук (Модер 61), Зелинский (к (Левандовский 61), Скурас - Шиманский - Милик, Букса.

Запасные: Булка (в), Щенсный (в), Берешинский, Бохневич, Гросицкий, Калузинский, Левандовский, Модер, Пихач, Урбанский.

Главный тренер - Михал Пробеж.

Украина: Бущан - Миколенко (Зинченко 46), Таловеров, Бондарь, Тымчик - Сидорчук (Шапаренко 81), Малиновский (Михайличенко 70) - Зубков (Мудрик 70), Судаков, Ярмоленко (к) (Цыганков 70) - Довбик (Ванат 77).

Запасные: Лунин (в), Трубин (в), Бражко, Ванат, Забарный, Зинченко, Конопля, Матвиенко, Михайличенко, Мудрик, Сваток, Цыганков, Шапаренко, Яремчук.

Главный тренер - Сергей Ребров.

Предупреждения: Тымчик 49, Малиновский 55, Таловеров 86.

Арбитр: Эндрю Мэдли (Англия).

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Комментарии
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vlotko (Броди)
08.06.2024 в 00:10
Ця гра показала Реброву, кого не треба ставити на гру у майбутньому.
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Комментарии 24
vlotko (Броди)
08.06.2024 в 00:10
Ця гра показала Реброву, кого не треба ставити на гру у майбутньому.
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0
0
avatar
жажа_the_best (Харьков)
08.06.2024 в 00:09
В Украине есть только один тренер который сделал бы из сборной конфетку. Это Мирон Богданович Маркевич. Человек, который дорожит своей репутацией, который ставит на игру всех самых сильных игроков, а не тех, которых указал суркис и ахметов. Но из-за пид*арасов суркисов и ахметова его никогда не будет в сборной. Не будет и результата...
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0
0
Будєм разбіратся (Київ)
08.06.2024 в 00:04
Приз «Баласт Матчу»: Тимчик, Бущан, Ярмоленко, Бондар, Зубков
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1
0
Будєм разбіратся (Київ)
08.06.2024 в 00:03
До Євро готові: забили, не притискались в захисті, якісно грали в контратаці. Це я про Польщу
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0
0
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жажа_the_best (Харьков)
07.06.2024 в 23:58
Я не понимаю как с такой игрой мы собираемся выигрывать это долбаное ЕВРО??!
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0
1
vlotko (Броди)
08.06.2024 в 00:06
Хто сказав, треба вигравати це "довбане ЄВРО "?
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1
0
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Просто Квашин (Харків)
08.06.2024 в 00:10
Тьолочка жужа шукає хто її ви...бе.... Її не цікавий футбол, вона не шаре в ньому...
 
0
1
Mao- (Харьков)
07.06.2024 в 23:58
Гравцям Динамо потрібно йти закордон, так само і Судакову. Бу хлопці після упл це біда
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2
1
grasshopper1 (Харьков)
07.06.2024 в 23:58
Кто понравился? Таловеров. Кто не понравился? крайки защитники (бестолково играют), Зубков, Бущан, ВанатНе ставьте Зину защитником - он в центре в пас должен играть...
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1
2
Morphyk7 (Черновцы)
07.06.2024 в 23:57
Когда уже нашим игрокам и тренерам вобьют в голову, что через пас центр поля нужно проходить вразы быстрее и что играть в футбол пешком нельзя? Тимчик, конечно, ещё тот игрок...
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0
0
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Просто Квашин (Харків)
07.06.2024 в 23:57
Сєпари смердючі думають, що тренер збірної, це як зібрати колєг-хронів, коли в тебе є що випить....
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0
1
andy1973 (Рівне)
07.06.2024 в 23:56
дуже слабо. Але принаймні тверезомислячі не будуть розраховувати на якісь нагороди. Цій збірній щоб проходити далі доведеться вигризати ігри та "гризти поле". В цьому матчі в першому таймі стало зрозуміло що ці захисники не готові.
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
07.06.2024 в 23:53
Трошки холодного душу на деякі гарячі голови, які нас ледь не у фінал євро вже записували. Корисно
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6
0
alex.belogubko (одесса)
07.06.2024 в 23:52
зачем ставить ЗИНУ-СИДОРЧУКА-МАЛИНУ они не какие --старые заслуги не в счёт- атакующий футбол только у Ротаня надо приглашать ПЕТРОВИЧА--играли противно без ударов по воротам
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3
Будєм разбіратся (Київ)
08.06.2024 в 00:07
Петрович ))
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0
0
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okolegko (Київ)
07.06.2024 в 23:51
Цього сезону не дивився жодного матчу Динамо. Дві перші плюхи від Бужчана. Якщо він так грає постійно, то зрозуміло, чому Шахтар так легко став чемпіоном
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3
2
same tak(Україна)
07.06.2024 в 23:50
бущан,тимчик,бондар,сидорчук,зубков,ярмолено-відправляйте додому.на ЄВРО вони не потрібні
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7
2
Лекарь (село Дарниця)
07.06.2024 в 23:52
Ким замінити?
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1
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alex.belogubko (одесса)
07.06.2024 в 23:54
КАЦ предлагает сдаться --на ЕВРО им делать не чего --балет а не игра
 
0
1
MaximSK (Киев)
07.06.2024 в 23:44
Думаю Реброва пора в отставку, мы прошли на Евро, но не в восторге был от игр нашей сборной, а сегодня окончательно стало понятно он тянет нас вниз, от второй сборной Еольши могли 5 получить
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0
7
oleg dynamo (львівська)
07.06.2024 в 23:50
це товарняк....ти про що? Ребров і вся Україна побачила хто має в основі не грати ніяк, і як заграла ЗУ при появі ігроків основи....так рахунок не приємно але це не основне....все нормально....
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3
0
same tak(Україна)
07.06.2024 в 23:51
"чекайте сюрпризів на ЄВРО
 
0
0
Лекарь (село Дарниця)
07.06.2024 в 23:51
Божеж мій, коли ви вже переведетися, спеціалісти йопані? Ребров поганий, Петраков поганий, Шева поганий, Фоменко поганий. Зніміть рожеві окуляри, дебілоїди. Україна - не фаворит на Євро!! Наша мета з групи вийти!!
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5
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Лекарь (село Дарниця)
07.06.2024 в 23:42
Чудовий матч. З нас збили пиху. Добре, що саме зараз, а не на Євро.
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5
0

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