Товарищеский матч. Польша - Украина 3:1. Хотели атакующий футбол? Получили

Сергей Ребров не соврал, и по сравнению с матчем против "Бундестим", на игру с поляками выпустил совсем другой стартовый состав. В свою очередь поляки вышли на эту встречу без своей главной звезды и ударной силы в лице Роберта Левандовского. А уже на самом старте поле из-за травмы был вынужден покинуть еще один именитый нападающий - Аркадиуш Милик.

После тяжелой обороны против немецкой машины украинские болельщики ожидали увидеть от наших ребят атакующую игру против "белых орлов". И увидели. Однако, к сожалению, не совсем в ту сторону. Наверное, "сине-желтые" начали этот поединок несколько бодрее, но открыли счет именно подопечные Михала Пробежа. Подача с углового, скидка, суета от наших защитников и на добивании первым играет Валукевич - 1:0.

Не успели украинцы отойти от первого взятия ворот, как через несколько минут пришло и второе. Зелинский выполнил не совсем удачный заброс в штрафную зону, однако мяч проскользнул мимо всех наших защитников, а Бущан проспал этот момент.

Наконец-то, после двух пропущенных наша сборная зашевелилась! Хотя и при этом впереди все выглядело максимально примитивно. По сути все сводилось к переводу мяча на Довбика. А дальше был экватор первой половины и снова гол в наши ворота... И конечно же, что снова после углового. Связка молодых центрбеков Таловеров - Бондарь себя явно не оправдывала ... В свою очередь у Малиновского подачи после стандартов вообще не клеились.

Ближе к перерыву в нашей игре появилось немножко больше динамики. Сначала Тымчик мог сокращать разрыв в счете, но потянул запасной кипер Польши. А забил в конце концов вышеупомянутый Довбик. К Артему в целом вопросов было минимум.

Второй тайм был призван изменить ситуацию на поле. Однако, очень не хватало от подопечных Реброва конструктива в последней трети поляков. По ощущениям даже наоборот - моментов от нас стало меньше. Выход пары свежих вингеров Цыганков - Мудрик добавил свежести украинской сборной и в концовке мы снова добавили. Великолепный момент был у Судакова, но опять же отлично сыграл Скорупский. Великолепная игра от польского вратаря, ничего не скажешь.

Стоит отдать должное "сине-желтым", украинские футболисты бежали до самого конца и пытались комбинировать. Были и провалы в нашей игре, однако были и определенные хорошие аспекты. В частности, здесь можно отметить выход из под прессинга. Последние минуты точно были за Украиной. Мы имели очевидное преимущество, но не хватало оригинальных решений в завершающей стадии. Плохо чувствовали друг друга украинские футболисты. Учитывая количество замен и отсутствие сыгранности в именно этого ростера, это и неудивительно.

Хозяева тоже огрызались, однако в итоге, так и закончили. Проигрываем полякам. Результат неприятный, однако откровенным провалом игру наших сборников трудно назвать. Пробовали разные связки, ритмы и сценарии. Кое-что получалось, кое-что нет - это нормально для контрольных матчей.

Сергей Станиславович явно сделал много выводов на счет данной версии состава. Пока констатируем, что закрытый футбол у нас получается значительно солиднее. В матче против наших соседей мы действовали очень часто хаотично и сумбурно. Но понимаем, что пока это лишь апробация того, что мы увидим на предстоящем форуме в Германии. Результат товарищеской игры ни о чем по большому счету не говорит.

Товарищеский матч в рамках подготовки к Евро-2024

Пятница, 7-е июня

Варшава, Национальный стадион

Польша - Украина 3:1

Голы: Валукевич 11, Зелинский 17, Романчук 30 - Довбик 41

Польша: Скорупский - Кивер, Саламон, Валукевич (Берешинский 61) - Залевский (Калузинский 61), Романчук (Модер 61), Зелинский (к (Левандовский 61), Скурас - Шиманский - Милик, Букса.

Запасные: Булка (в), Щенсный (в), Берешинский, Бохневич, Гросицкий, Калузинский, Левандовский, Модер, Пихач, Урбанский.

Главный тренер - Михал Пробеж.

Украина: Бущан - Миколенко (Зинченко 46), Таловеров, Бондарь, Тымчик - Сидорчук (Шапаренко 81), Малиновский (Михайличенко 70) - Зубков (Мудрик 70), Судаков, Ярмоленко (к) (Цыганков 70) - Довбик (Ванат 77).

Запасные: Лунин (в), Трубин (в), Бражко, Ванат, Забарный, Зинченко, Конопля, Матвиенко, Михайличенко, Мудрик, Сваток, Цыганков, Шапаренко, Яремчук.

Главный тренер - Сергей Ребров.

Предупреждения: Тымчик 49, Малиновский 55, Таловеров 86.

Арбитр: Эндрю Мэдли (Англия).