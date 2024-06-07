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Артем Пичичи Довбик один гол отыграл. Польша ушла на перерыв в матче с Украиной, ведя в счете 3:1. ВИДЕО

Национальная сборная Украины
Обновлено

3:1 в пользу поляков к перерыву

Артем Пичичи Довбик один гол отыграл. Польша ушла на перерыв в матче с Украиной, ведя в счете 3:1. ВИДЕО

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины в Варшаве на стадионе "Народовый" играет товарищеский матч с Польшей.

К 30-й минуте мы "горели" 0:3, при этом один гол нам забил Тарас Романчук, тот самый украинец, который взял польский паспорт и оскандалился затем с интервью.

Впрочем, один гол до перерыва мы отыграли. Вертикальная хорошая стремительная атака, Сидорчук нашел Малиновского, тот Довбика, а Артем обыграл защитника и прошил голкипера!

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1:3 к 41-й минуте.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.

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