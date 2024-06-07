Довбик – Лев матча Польша - Украина

В пятницу, 7 июня, состоялся товарищеский матч, в котором сборная Польши в Варшаве принимала сборную Украины.

Игра завершилась победой польской команды со счетом 3:1 .

Во время матча проводилось голосование на лучшего игрока сборной Украины. Каждый болельщик мог выбрать своего "Лева Матчу". По его итогам зрители отдали приз Артему Довбику.

Форвард вышел в стартовом составе, отыграл 77 минут, забил единственный гол нашей команды и набрал 60% голосов.

Вслед за ним в опросе финишировали хавбек Руслан Малиновский, который отдал ассист (7%) и голкипер Георгий Бущан (5%).

Напомним, что в о вторник, 11 июня, сборная Украины проведет товарищеский матч с Молдовой.