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Национальная сборная Украины

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Довбик – Лев матча Польша - Украина

Национальная сборная Украины

Малиновский на втором месте в опросе, Бущан - на третьем

Довбик – Лев матча Польша - Украина

levmatchu.uaf.ua

Новина українською

В пятницу, 7 июня, состоялся товарищеский матч, в котором сборная Польши в Варшаве принимала сборную Украины.

Игра завершилась победой польской команды со счетом 3:1.

Во время матча проводилось голосование на лучшего игрока сборной Украины. Каждый болельщик мог выбрать своего "Лева Матчу". По его итогам зрители отдали приз Артему Довбику.

Форвард вышел в стартовом составе, отыграл 77 минут, забил единственный гол нашей команды и набрал 60% голосов.

Вслед за ним в опросе финишировали хавбек Руслан Малиновский, который отдал ассист (7%) и голкипер Георгий Бущан (5%).

Напомним, что в о вторник, 11 июня, сборная Украины проведет товарищеский матч с Молдовой.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
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