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Довбик – Лев матча Польша - Украина
Малиновский на втором месте в опросе, Бущан - на третьем
levmatchu.uaf.ua
В пятницу, 7 июня, состоялся товарищеский матч, в котором сборная Польши в Варшаве принимала сборную Украины.
Игра завершилась
Во время матча проводилось голосование на лучшего игрока сборной Украины. Каждый болельщик мог выбрать своего "Лева Матчу". По его итогам зрители отдали приз Артему Довбику.
Форвард вышел в стартовом составе, отыграл 77 минут, забил единственный гол нашей команды и набрал 60% голосов.
Вслед за ним в опросе финишировали хавбек Руслан Малиновский, который отдал ассист (7%) и голкипер Георгий Бущан (5%).
Напомним, что в о вторник, 11 июня, сборная Украины проведет товарищеский матч с Молдовой.
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