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Официально: Сергей Ребров объявил заявку сборной Украины на Евро-2024

Национальная сборная Украины
Обновлено

Известны игроки, которые едут на Евро-2024

Официально: Сергей Ребров объявил заявку сборной Украины на Евро-2024

Фото: УАФ

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Тренерский штаб сборной Украины во главе с Сергеем Ребровым сформировал официальную заявку команды на финальную часть Евро-2024.

Заявка сборной Украины на Евро-2024:

Вратари: 1. Георгий Бущан ("Динамо" Киев), 12. Анатолий Трубин ("Бенфика" Лиссабон, Португалия), 23. Андрей Лунин ("Реал" Мадрид, Испания).

Защитники: 22. Николай Матвиенко, 2. Ефим Конопля, 21. Валерий Бондарь (все - "Шахтер" Донецк), 24. Александр Тымчик ("Динамо" Киев), 16. Виталий Миколенко ("Эвертон" Ливерпуль, Англия), 13. Илья Забарный ("Борнмут", Англия), 3. Александр Сваток (СК "Днепр-1" Днепр), 4. Максим Таловеров (ЛАСК Линц, Австрия), 26. Богдан Михайличенко ("Полесье" Житомир).

Полузащитники: 7. Андрей Ярмоленко, 19. Николай Шапаренко, 18. Владимир Бражко (все - "Динамо" Киев), 6. Тарас Степаненко, 20. Александр Зубков, 14. Георгий Судаков (все - "Шахтер" Донецк), 17. Александр Зинченко ("Арсенал" Лондон, Англия), 15. Виктор Цыганков ("Жирона", Испания), 10. Михаил Мудрик ("Челси" Лондон, Англия), 5. Сергей Сидорчук ("Вестерло", Бельгия), 8. Руслан Малиновский ("Дженоа" Генуя, Италия).

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Нападающие: 11. Артем Довбик ("Жирона", Испания), 9. Роман Яремчук ("Валенсия", Испания), 25. Владислав Ванат ("Динамо" Киев).

Календарь матчей сборной Украины в группе Е на Евро-2024

17.06. Румыния - Украина. "Арена Мюнхен". Мюнхен. 16:00

21.06. Словакия - Украина. "Дюссельдорф-Арена". Дюссельдорф. 16:00

26.06. Украина - Бельгия. "Арена Штутгарт". Штутгарт. 19:00

Время начала матчей - киевское.

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Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
08.06.2024 в 00:29
Бущан и Ярмоленко лишние в этом списке!
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Комментарии 11
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жажа_the_best (Харьков)
08.06.2024 в 00:29
Бущан и Ярмоленко лишние в этом списке!
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1
1
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Просто Квашин (Харків)
08.06.2024 в 00:41
А ти коли держала губами мій чл. чого не говорила, що не той склад...
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0
1
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жажа_the_best (Харьков)
08.06.2024 в 00:47
не льсти себе квашкин, у тебя еще писюнчик не вырос чтобы куда-то его там вставлять
 
0
1
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Просто Квашин (Харків)
08.06.2024 в 00:58
Я не говорив , що вставляв.... Ти попалилась зайка...
 
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0
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Просто Квашин (Харків)
08.06.2024 в 00:47
Вони одружені, та й ти страшна Жужа...
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0
0
avatar
жажа_the_best (Харьков)
08.06.2024 в 01:10
Я выиграл в 1995 году титул Мистер Канзас-Сити. Какой же я страшный??
 
0
0
Зритель (Харьков)
08.06.2024 в 00:27
Взяв всіх, кто був викликаний на збір. Тобто ніхто не зламався. Це добре.
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2
0
alex.belogubko (одесса)
08.06.2024 в 00:10
ну не нужны команде ЗИНА-СИДОРЧУК-МАЛИНА --старые заслуги не в счёт
sticker
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1
2
avatar
Long (Одесса)
08.06.2024 в 00:15
А Ярмоленко и Михаиличенко нужны ?)
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1
1
vlotko (Броди)
08.06.2024 в 00:18
Де в списку є Михайліченко?
 
0
1
Будєм разбіратся (Київ)
08.06.2024 в 00:29
У нас альтернатив немає. Ми не збірна Франції
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