Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Официально: Сергей Ребров объявил заявку сборной Украины на Евро-2024
Известны игроки, которые едут на Евро-2024
Фото: УАФ
Тренерский штаб
Заявка сборной Украины на Евро-2024:
Вратари: 1. Георгий Бущан ("Динамо" Киев), 12. Анатолий Трубин ("Бенфика" Лиссабон, Португалия), 23. Андрей Лунин ("Реал" Мадрид, Испания).
Защитники: 22. Николай Матвиенко, 2. Ефим Конопля, 21. Валерий Бондарь (все - "Шахтер" Донецк), 24. Александр Тымчик ("Динамо" Киев), 16. Виталий Миколенко ("Эвертон" Ливерпуль, Англия), 13. Илья Забарный ("Борнмут", Англия), 3. Александр Сваток (СК "Днепр-1" Днепр), 4. Максим Таловеров (ЛАСК Линц, Австрия), 26. Богдан Михайличенко ("Полесье" Житомир).
Полузащитники: 7. Андрей Ярмоленко, 19. Николай Шапаренко, 18. Владимир Бражко (все - "Динамо" Киев), 6. Тарас Степаненко, 20. Александр Зубков, 14. Георгий Судаков (все - "Шахтер" Донецк), 17. Александр Зинченко ("Арсенал" Лондон, Англия), 15. Виктор Цыганков ("Жирона", Испания), 10. Михаил Мудрик ("Челси" Лондон, Англия), 5. Сергей Сидорчук ("Вестерло", Бельгия), 8. Руслан Малиновский ("Дженоа" Генуя, Италия).
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Нападающие: 11. Артем Довбик ("Жирона", Испания), 9. Роман Яремчук ("Валенсия", Испания), 25. Владислав Ванат ("Динамо" Киев).
Календарь матчей сборной Украины в группе Е на Евро-2024
17.06. Румыния - Украина. "Арена Мюнхен". Мюнхен. 16:00
21.06. Словакия - Украина. "Дюссельдорф-Арена". Дюссельдорф. 16:00
26.06. Украина - Бельгия. "Арена Штутгарт". Штутгарт. 19:00
Время начала матчей - киевское.
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