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Довбик: Сборной Украины необходимо работать над стандартами

Национальная сборная Украины
Обновлено

Мнение Артема относительно поединка

Довбик: Сборной Украины необходимо работать над стандартами

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Форвард сборной Украины и автор единственного гола в ворота Польши, Артем Довбик, прокомментировал поражение в спарринге с Кадрой (3:1).

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"Тяжелая игра, сборная Польши очень хорошо играет на стандартах, поэтому нам нужно работать над этим аспектом, мы разберем ошибки и подготовимся к следующему матчу лучше".

"Позитив? Мы хорошо контролировали мяч. В целом, были хорошие эпизоды, выходили из-под прессинга, этот матч можно занести в актив, хотя есть над чем работать".

"Гол – это уверенность для нападающего. Малиновский принял мяч, нашел меня, я принял снаряд и сразу же пробил".

"Конечно, лучше ошибаться сейчас. Каждый игрок старается действовать на все 100%, никто не любит проигрывать".

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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Влад Петрушевский
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