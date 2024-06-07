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Довбик: Сборной Украины необходимо работать над стандартами
Мнение Артема относительно поединка
Getty Images / Global Images Ukraine
Форвард сборной Украины и автор единственного гола в ворота Польши, Артем Довбик, прокомментировал поражение в спарринге с Кадрой (3:1).
"Тяжелая игра, сборная Польши очень хорошо играет на стандартах, поэтому нам нужно работать над этим аспектом, мы разберем ошибки и подготовимся к следующему матчу лучше".
"Позитив? Мы хорошо контролировали мяч. В целом, были хорошие эпизоды, выходили из-под прессинга, этот матч можно занести в актив, хотя есть над чем работать".
"Гол – это уверенность для нападающего. Малиновский принял мяч, нашел меня, я принял снаряд и сразу же пробил".
"Конечно, лучше ошибаться сейчас. Каждый игрок старается действовать на все 100%, никто не любит проигрывать".
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