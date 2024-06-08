Ребров – о поражении полякам: Это важная информация для нас перед ЕВРО

Наставник сборной Украины Сергей Ребров ответил на вопросы журналистов после матча с национальной командой Польши (3:1).

"Я считаю, что мы и проводим товарищеские матчи, чтобы делать ошибки. Футбол состоит из очень многих компонентов. Мы проиграли в борьбе, на стандартных положениях. Но я не считаю, что был только негатив. Были хорошие моменты. Мы создавали шансы, пытались отыграться. Это важная информация для нас перед ЕВРО".

"Гол Романчука? Я доволен, что украинский игрок играет за сборную Польши. Но я работаю со сборной только год, я не видел этого игрока, я не могу ничего сказать. Очень рад за него, потому что это украинский футболист".