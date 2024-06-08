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Ребров – о поражении полякам: Это важная информация для нас перед ЕВРО

Национальная сборная Украины
Обновлено

Тренер прокомментировал многие моменты в контексте спарринга

Ребров – о поражении полякам: Это важная информация для нас перед ЕВРО

Фото прес-служби УАФ

Новина українською

Наставник сборной Украины Сергей Ребров ответил на вопросы журналистов после матча с национальной командой Польши (3:1).

"Я считаю, что мы и проводим товарищеские матчи, чтобы делать ошибки. Футбол состоит из очень многих компонентов. Мы проиграли в борьбе, на стандартных положениях. Но я не считаю, что был только негатив. Были хорошие моменты. Мы создавали шансы, пытались отыграться. Это важная информация для нас перед ЕВРО".

"Гол Романчука? Я доволен, что украинский игрок играет за сборную Польши. Но я работаю со сборной только год, я не видел этого игрока, я не могу ничего сказать. Очень рад за него, потому что это украинский футболист".

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"Об игре сборной Польши надо спросить тренера сборной Польши. Интересный спарринг для поляков, очень важные эмоции для игроков этой команды. Я не буду оценивать игру сборной Польши".

"А почему игра сборной Украины была агрессивной? Только в конце был один эпизод, когда Сидорчук в борьбе врезался, но это борьба. Я не видел агрессии со стороны игроков обеих команд. Очень важный спарринг, футболисты хотели показать свои качества тренерам".

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Источник:
YouTube
Опубликовал: Влад Петрушевский
Комментарии
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oleg.m.3972 (Харьков)
08.06.2024 в 00:53
Да, сборная Динамо Киев (70% состава) себя сегодня показала. Ощущение, что Суркис опять приказал Реброву выставить сборную «аля Динамо», чтоб попродавать своих игроков. Надеюсь, что Ребров надолго посадит их на лавку (где им и место). Ярмоленко - дно. Сидорчук - дно. Шопаренко - донышко. Бущан, а особенно Тымчик - ДНИЩЕ !!! Теперь я понимаю Пихалёнка... Как в Ералаше - я у них самый умный...
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2
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Комментарии 10
oleg.m.3972 (Харьков)
08.06.2024 в 00:53
Да, сборная Динамо Киев (70% состава) себя сегодня показала. Ощущение, что Суркис опять приказал Реброву выставить сборную «аля Динамо», чтоб попродавать своих игроков. Надеюсь, что Ребров надолго посадит их на лавку (где им и место). Ярмоленко - дно. Сидорчук - дно. Шопаренко - донышко. Бущан, а особенно Тымчик - ДНИЩЕ !!! Теперь я понимаю Пихалёнка... Как в Ералаше - я у них самый умный...
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2
2
avatar
Просто Квашин (Харків)
08.06.2024 в 00:55
ти думав ждун, що не вичислять тебе з наведення ракет ?
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0
1
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жажа_the_best (Харьков)
08.06.2024 в 01:03
То есть суркис личные интересы ставит выше государственых?? Вот подлец! В сталинские времена таким негодяем яйца отрывали плоскогубцами с красными ручками. Эх, вернуть бы то время минут на 10!
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0
0
nivroku (Odessa)
08.06.2024 в 01:23
Особенно Таловеров и Бондарь динамовцы, а также зина-малина.
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0
1
Зритель (Харьков)
08.06.2024 в 00:39
Матч показав, що другий склад 22-ї команди рейтингу ФІФА слабший за 2-й склад 28-ї команди. Зокрема, у захисті. Будемо сподіватися, що Бондар, Таловеров та Тимчик на ЄВРО грати не будуть.
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4
1
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жажа_the_best (Харьков)
08.06.2024 в 00:33
Сирожа жги конспекты Лобановского и читай конспекты Маркевича. Я их уже выслал тебе на имэйл. Время еще есть чтобы спасти ситуацию и твою грязную сраку!
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2
1
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Просто Квашин (Харків)
08.06.2024 в 00:45
Ти краще читай конспекти "Как нє забєрємєнєть" ...
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0
2
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жажа_the_best (Харьков)
08.06.2024 в 00:59
квашкин, забеременить могут только женщины. Строишь из себя тут эрудита бл*я, а на самом деле тупой как ножи в доме у Шуфутинского.
 
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nivroku (Odessa)
08.06.2024 в 01:21
Ему Ермак не позволит. Маркевич это ж биндеровец, западенец, поди, с Залужным знаком.
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0
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Будєм разбіратся (Київ)
08.06.2024 в 00:24
Офігенно важливо за тиждень до ЄВРО зрозуміти , що в тебе немає тактичних схем, які б збірна могла реалізувати
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4
0

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