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Ребров – о поражении полякам: Это важная информация для нас перед ЕВРО
Тренер прокомментировал многие моменты в контексте спарринга
Фото прес-служби УАФ
Наставник сборной Украины Сергей Ребров ответил на вопросы журналистов после матча с национальной командой Польши (3:1).
"Я считаю, что мы и проводим товарищеские матчи, чтобы делать ошибки. Футбол состоит из очень многих компонентов. Мы проиграли в борьбе, на стандартных положениях. Но я не считаю, что был только негатив. Были хорошие моменты. Мы создавали шансы, пытались отыграться. Это важная информация для нас перед ЕВРО".
"Гол Романчука? Я доволен, что украинский игрок играет за сборную Польши. Но я работаю со сборной только год, я не видел этого игрока, я не могу ничего сказать. Очень рад за него, потому что это украинский футболист".
"Об игре сборной Польши надо спросить тренера сборной Польши. Интересный спарринг для поляков, очень важные эмоции для игроков этой команды. Я не буду оценивать игру сборной Польши".
"А почему игра сборной Украины была агрессивной? Только в конце был один эпизод, когда Сидорчук в борьбе врезался, но это борьба. Я не видел агрессии со стороны игроков обеих команд. Очень важный спарринг, футболисты хотели показать свои качества тренерам".
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