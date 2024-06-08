Таловеров: Есть шанс усовершенствоваться и натренировать то, что не получилось

Центральный защитник сборной Украины Максим Таловеров прокомментировал свой дебют в стартовом составе национальной команды в матче против Польши.

“Очень тяжелый матч с точки зрения того, что пропустили три гола. Было достаточно хороших моментов, но были и какие-то ошибки. Мы очень расстроены, потому что пропустили такие три плохих гола, но это футбол. Есть шанс усовершенствоваться и натренировать то, что не получилось.

Позитив в том, что имел возможность создать такие моменты против Польши, потому что эта команда довольно давно играет в 5 защитников. Это довольно хороший результат, когда до перерыва имеешь два или три выхода один на один. Это футбол, это будет уроком для нас. Работаем дальше.

Я не согласен с тем, что поляки доминировали в первом тайме. Да, мы пропустили 3 гола, но у них было три или четыре момента. У нас также были свои моменты. Во втором тайме играли более агрессивно, но, к сожалению, не удалось забить.

Мы с Бондарем впервые играли в связке, но мы профессионалы должны подстраиваться друг под друга. Это футбол. Если мы здесь, то должны показывать 120%, потому что это сборная. У нас нет другого выбора”, – сказал Таловеров.