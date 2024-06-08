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Таловеров: Есть шанс усовершенствоваться и натренировать то, что не получилось

Национальная сборная Украины

До первого официального матча – менее 10 дней

Таловеров: Есть шанс усовершенствоваться и натренировать то, что не получилось

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Центральный защитник сборной Украины Максим Таловеров прокомментировал свой дебют в стартовом составе национальной команды в матче против Польши.

“Очень тяжелый матч с точки зрения того, что пропустили три гола. Было достаточно хороших моментов, но были и какие-то ошибки. Мы очень расстроены, потому что пропустили такие три плохих гола, но это футбол. Есть шанс усовершенствоваться и натренировать то, что не получилось.

Позитив в том, что имел возможность создать такие моменты против Польши, потому что эта команда довольно давно играет в 5 защитников. Это довольно хороший результат, когда до перерыва имеешь два или три выхода один на один. Это футбол, это будет уроком для нас. Работаем дальше.

Я не согласен с тем, что поляки доминировали в первом тайме. Да, мы пропустили 3 гола, но у них было три или четыре момента. У нас также были свои моменты. Во втором тайме играли более агрессивно, но, к сожалению, не удалось забить.

Мы с Бондарем впервые играли в связке, но мы профессионалы должны подстраиваться друг под друга. Это футбол. Если мы здесь, то должны показывать 120%, потому что это сборная. У нас нет другого выбора”, – сказал Таловеров.

Для защитника это третий матч в составе сборной Украины. В предыдущих двух поединках – встречах в рамках плей-офф Лиги наций в марте – он появлялся на поле на последних минутах.

Следующий поединок Украина проведет 11 июня в Молдове, а 17 июня сыграет против Румынии в рамках первого тура Евро-2024 в Мюнхене.

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