Иван Шарий: Поражение от Польши? На чемпионате Европы у сборной Украины будет совсем другой подход к играм

Бывший форвард запорожского "Металлурга", одесского "Черноморца", винницкой "Нивы" и полтавской "Ворсклы" Иван Шарий рассказал о своих впечатлениях от товарищеского матча Польша – Украина, сыгранного вчера на Национальном стадионе в Варшаве.

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- Понятно, что главный тренер сборной Украины Сергей Ребров проверял в деле своих подопечных, чтобы убедиться в готовности того или иного из них. Так что в матче с Польшей, как и в предыдущем поединке с Германией, он дал возможность сыграть тем футболистам, которых хотел попробовать в преддверии старта Евро-2024. Что касается самой игры в Варшаве, то поляки были немного более удачливы в завершающей стадии. Они забили довольно быстрый мяч, который стал следствием возни у ворот сборной Украины. Во время нее Валукевич пробил Бущану между ног – и счет был открыт. А вскоре в "рамку" украинских ворот влетел и второй мяч. Мне кажется, что при ударе Зелинского несколько сбили с толку нашего голкипера Малиновский и Бондарь. Первый сначала намеревался подставить голову под удар, но потом ее убрал, а второй заколебался и не помешал полёту мяча. В этом матче определенными отрезками сборная Украины вроде бы выглядела неплохо: были и контратаки, и мяч у нас держался. Так что строго судить нашу команду в контрольном матче я не стал бы.

- Как думаете, два товарищеских матча дают возможность тренерскому штабу Украины делать какие-то предварительные выводы?

- Внимательно просмотрев всех игроков в действии в течение двух поединков, картина об их готовности для Сергея Реброва несколько прояснилась. Проиграли Польше – ну что ж, проиграли. Ничего страшного, это ведь товарищеский матч. Хотя и в товарищеском, конечно, никто не хочет уступать. Но как бы то ни было, а на основании игры с поляками (впрочем, как и с немцами) рулевому нашей сборной будет виднее, как использовать кадровый потенциал команды и формировать состав на тот или иной поединок чемпионата Европы.

- Надо полагать, что в заключительном поединке с Молдовой будет определяться окончательный вид состава?

- Учитывая, что у национальной команды запланирована игра с молдованами на их поле, есть возможность определиться с оптимальным сочетанием игроков для старта в континентальном первенстве. Матч в Кишиневе станет заключительным в процессе подготовки нашей сборной к этому турниру. Главные игры сине-желтых еще впереди – на Евро-2024. Там будет уже совсем другой подход и отношение к каждому из матчей, другой настрой, отдача и осознание значения результата. Борьба на чемпионате Европы будет за каждое очко. Будем надеяться, что сборная Украины на нем продемонстрирует приличную игру, выйдет из группы и продолжит бороться в следующем раунде.