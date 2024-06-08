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Довбик вошел в список 10 лучших бомбардиров сборной Украины
До круглой цифры совсем немного
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий сборной Украины Артем Довбик отличился забитым голом во вчерашнем матче против команды Польши.
Для него этот точный удар стал девятым в футболке “сине-желтых”. По этому показателю он сравнялся с Андреем Гусиным, Андреем Воробьем и Александром Зинченко. Однако у Довбика наименьшее количество проведенных матчей – благодаря этому он занял 10-е место в рейтинге бомбардиров сборной.
Следующей строчкой для Артема является Евгений Селезнев, у которого 11 голов за национальную команду.
Довбик провел за сборную 27 матчей, в которых отличился кроме девяти голов еще тремя ассистами. Артём выступает за Украину с марта 2021 года.
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