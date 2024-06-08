  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Довбик вошел в список 10 лучших бомбардиров сборной Украины
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Довбик вошел в список 10 лучших бомбардиров сборной Украины

Национальная сборная Украины

До круглой цифры совсем немного

Довбик вошел в список 10 лучших бомбардиров сборной Украины

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Нападающий сборной Украины Артем Довбик отличился забитым голом во вчерашнем матче против команды Польши.

Для него этот точный удар стал девятым в футболке “сине-желтых”. По этому показателю он сравнялся с Андреем Гусиным, Андреем Воробьем и Александром Зинченко. Однако у Довбика наименьшее количество проведенных матчей – благодаря этому он занял 10-е место в рейтинге бомбардиров сборной.

Следующей строчкой для Артема является Евгений Селезнев, у которого 11 голов за национальную команду.

Довбик вошел в список 10 лучших бомбардиров сборной Украины - изображение 1

Довбик провел за сборную 27 матчей, в которых отличился кроме девяти голов еще тремя ассистами. Артём выступает за Украину с марта 2021 года.

По теме
yellow-arrow
Кобин: Несмотря на поражение Украины, поединок против Польши мне понравился
yellow-arrow
Полузащитник сборной Польши: Перед матчем мы тренировали стандарты, потому рады, что дважды забили после угловых
yellow-arrow
Иван Шарий: Поражение от Польши? На чемпионате Европы у сборной Украины будет совсем другой подход к играм
Украина Артем Довбик
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости