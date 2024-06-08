Полузащитник сборной Польши: Перед матчем мы тренировали стандарты, потому рады, что дважды забили после угловых

Полузащитник сборной Польши Михал Скурас прокомментировал победу своей команды в матче против Украины.

“Меня мучили судороги. Они были вызваны тем, что я получил удар по икре, и позже почувствовал это. Однако я стиснул зубы и боролся до конца. Матч стоил мне гораздо больше моральных, чем физических сил.

Перед матчем мы тренировали стандарты, потому рады, что дважды забили после угловых. Мы хорошо вбегали и хотели пробить после навеса”, – сказал Скурас.