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Полузащитник сборной Польши: Перед матчем мы тренировали стандарты, потому рады, что дважды забили после угловых

Национальная сборная Украины

Тактика сработала

Полузащитник сборной Польши: Перед матчем мы тренировали стандарты, потому рады, что дважды забили после угловых

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник сборной Польши Михал Скурас прокомментировал победу своей команды в матче против Украины.

“Меня мучили судороги. Они были вызваны тем, что я получил удар по икре, и позже почувствовал это. Однако я стиснул зубы и боролся до конца. Матч стоил мне гораздо больше моральных, чем физических сил.

Перед матчем мы тренировали стандарты, потому рады, что дважды забили после угловых. Мы хорошо вбегали и хотели пробить после навеса”, – сказал Скурас.

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Скурас провел все 90 минут матча против Украины. Он записал в свой актив результативную передачу на Тараса Романчука после подачи с углового.

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Источник:
meczyki
Опубликовал: Максим Кучер
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