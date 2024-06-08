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Полузащитник сборной Польши: Перед матчем мы тренировали стандарты, потому рады, что дважды забили после угловых
Тактика сработала
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник сборной Польши Михал Скурас прокомментировал победу своей команды в матче против Украины.
“Меня мучили судороги. Они были вызваны тем, что я получил удар по икре, и позже почувствовал это. Однако я стиснул зубы и боролся до конца. Матч стоил мне гораздо больше моральных, чем физических сил.
Перед матчем мы тренировали стандарты, потому рады, что дважды забили после угловых. Мы хорошо вбегали и хотели пробить после навеса”, – сказал Скурас.
Скурас провел все 90 минут матча против Украины. Он записал в свой актив результативную передачу на Тараса Романчука после подачи с углового.
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