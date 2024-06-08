Кобин: Несмотря на поражение Украины, поединок против Польши мне понравился

Бывший футболист и тренер Василий Кобин прокомментировал поражение Украины в товарищеском матче против Польши (1:3).

Замечу, что в отличие от поединка против Германии, с Польшей подопечные Сергей Реброва не боялись играть, не закрывались наглухо в обороне, атаковать, но… Не сложилось с результатом.

“Знаете, несмотря на поражение, мне поединок понравился. Украина пыталась показать атакующую игру, но в завершающих стадиях наших ребят подвело их исполнительное мастерство. Кроме гола Артема Довбика было еще несколько неплохих моментов и их нужно было реализовывать. С 75-й минуты Украина и вообще начала играть первым номером, должна забивать как не два, так еще один гол точно, но, повторюсь, подвела реализация.

Украина проиграла поединок из-за плохой игры именно при стандартных положениях: два из трех голов мы пропустили после угловых, нас просто продавили, смяли – и это беда. Хорошо, что до Евро-2024 есть время. Тренерскому штабу нужно очень хорошо проанализировать матч. Некоторые из вышедших из старта игроков не умеют навязывать достойную игру при стандартных положениях. С тем нужно что-то делать.

А относительно того, по игре счет, я считаю, что нет. Более справедливо было бы, если бы игра завершилась со счетом 4:3 или в пользу Польши, или Украины.

К большому сожалению, нет в этой сборной игроков-гренадеров, высоких и мощных. В свое время Виталий Кварцяный у Волынь отбирал защитников исключительно по антропометрии. И был прав, потому что стандартные положения в современном футболе многое решают и не может защитник навязать борьбу форварду, когда он ниже его на 30 сантиметров”, – сказал Кобин.