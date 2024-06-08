Олег Федорчук: Это хорошо, что поляки поставили нас на место

Вчера национальная сборная Украины встречалась с Польшей в товарищеской игре, которая стала для наших футболистов второй по счету после поединка с немцами. На Национальном стадионе в Варшаве сине-желтые уступили полякам со счетом 1:3.

Опытный специалист Олег Федорчук, имеющий за плечами тренерскую работу продолжительностью в два с лишним десятка лет, высказал свои мысли по поводу варшавского матча и провел параллели с предыдущим против Германии.

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- Если анализировать сборную Украины, то нужно принимать во внимание и первую контрольную игру – с Германией. В ней наша команда сыграла не лучше, чем с Польшей. Пусть болельщики меня простят, но по голевым моментам у немцев было аналогичное количество. Это свидетельствует о том, что все футболисты, задействованные в этих двух матчах, не совсем готовы ни функционально, ни морально. Есть разбалансированность. Существуют причины, почему это имеет место. На мой взгляд, основная из них состоит в том, что если мы вернемся к тем матчам, в которых сборная выглядела прилично - со сборной Италии и в других ключевых поединках, то первые скрипки играли такие футболисты, как Зинченко, Судаков, Цыганков. А сейчас большинство лидеров нашей национальной команды – Миколенко, Зинченко и Судаков после травм. Кто-то не играл из-за повреждений, кто-то из-за не оптимальной формы. Все это придает пессимизм, потому что у нас не такой кадровый выбор, как у других сборных. И если наши лидеры не в лучшей форме, нужно искать им замену. А времени нет. Игра с поляками еще раз подтвердила, что у нас очень малые резервы в защите. Мне кажется, что эти эксперименты незадолго до начала чемпионата Европы могут не очень помочь тренерскому штабу. Не могу сказать, что после таких поражений будет паника, но вопросов останется очень много.

– Имеете в виду, что неудача в Варшаве может повлиять на психологическое состояние наших футболистов?

– Да. Чтобы ни говорили комментаторы о том, что результаты контрольных матчей неважны, но когда команда одерживает в них победу, то уверенность прибавляется. Когда ты уверен в своих силах, то быстрее играешь и быстрее думаешь на поле. Да и вообще, все в игре получается гораздо лучше. Если же ты в контрольных матчах не можешь продемонстрировать качественные отрезки игры, нужно над этим задуматься. Только тогда, когда вышел на поле Цыганков, действия сборной Украины в атаке несколько оживились. И все же проблемы есть.

– В чем?

- Особенно – в центральной зоне обороны. Это не только два защитника, но и так называемый опорный защитник или защитник оборонного плана. Выходит так, что Сидорчук и Степаненко, мягко говоря, находятся не совсем в хороших кондициях, а Бражко пока еще не является игроком основного состава. Он только на пути к этому. Так что тренерскому штабу нужно определяться: или Бражко, или проверенные футболисты, но не совсем готовые. Тот же Зинченко сейчас уже не тот Зинченко, который еще совсем недавно являлся лидером сборной. Так что хорошо, что поляки поставили нас на место. Потому что я часто встречаю разные интервью и комментарии в СМИ, в которых присутствует такая эйфория, что иногда кажется, что Украина уже одной ногой в финале чемпионата Европы! И мы будем играть так, как должны играть, а не так, как кто-то хочет, рассказывая о том, что нужно подолгу держать мяч и владеть им. Но в двух товарищеских играх этого не было. Мы не владели ни мячом, ни изменением темпа, а только подстраивались под соперника. И все же хочется верить, что за оставшееся до старта Евро-2024 сборной Украины удастся полезно провести контрольный матч с Молдовой, тщательно все проанализировать и в хорошем настроении подойти к континентальному первенству.