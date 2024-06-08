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Мариуш Левандовский: Украина однозначно выйдет в 1/8. Может и дальше
Бывший легионер Шахтера спрогнозировал выступление желто-синих на Евро
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Экс-футболист "горняков" считает, что подопечные Реброва имеют хорошие шансы на выход из группы.
"Украина однозначно выйдет в 1/8 финала Евро. Может, и дальше. Там уже нужно будет смотреть, кто достанется в соперники на стадии плей-офф. Самое главное, чтобы не было травм у ребят. Чтобы Ребров мог использовать всех игроков, которых он возьмет на Евро-2024».
Считаю, что нынешняя сборная Украины с Довбиком, Мудриком, Цыганковым не хуже команды, в которой играли Шевченко, Ребров и Шовковский. У этой сборной есть все для того, чтобы продемонстрировать не худшие результаты. Нынешнее поколение должно дать на Евро такой результат, чтобы потом, когда состарятся, было о чем рассказывать детям и внукам", – сказал Мариуш.
Мариуш защищал ворота "Шахтера" с 2001 по 2010 год.
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