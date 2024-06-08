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Судаков: Лучше мы совершим ошибки в товарищеских матчах, чем на Евро

Национальная сборная Украины
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Неудачи тоже бывают

Судаков: Лучше мы совершим ошибки в товарищеских матчах, чем на Евро

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков прокомментировал поражение команды Польши (1:3) в товарищеской игре. Игрок заверил, что в каждом матче украинцы играют на победу.

Об эмоциях после поражения от Польши и настроении накануне Евро-2024:

- Конечно, мы очень разочарованы. В каждом матче за сборную мы играем только на победу - наверное, у нас даже нет такого понятия как товарищеская игра за сборную Украины. Впрочем, мы все равно понимаем, что это лишь подготовка к Евро-2024, и все наши наработки мы должны показывать именно на Евро.

О том, что против Германии украинская сборная играла от обороны, а против Польши - в атакующем стиле:

- Нельзя сравнивать эти матчи. Германия и Польша - это разные команды, играют по разным тактикам. Все же нужно больше отталкиваться от своей игры. Сегодня мы неплохо играли больше на атаку, но имели ошибки при обороне, при стандартах. Наверное, это все начинается с концентрации, но будем над этим работать.

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У нас еще есть одна товарищеская игра с Молдовой, потом Евро... Лучше мы сделаем ошибки здесь [в товарищеских матчах], чем на Евро. Поэтому это будет поучительный урок для нас.

О стартовой игре против Румынии на Евро-2024:

- Мы играем только на победу. Давать какие-то прогнозы я не могу, но готовимся давать бой на все 100%.

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Источник:
football.ua
Опубликовал: Виктор Иванчук
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