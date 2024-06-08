  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Польские медиа: Польша легко повела против Украины, которая сейчас в стране считается одной из лучших команд в истории
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Польские медиа: Польша легко повела против Украины, которая сейчас в стране считается одной из лучших команд в истории

Национальная сборная Украины
Обновлено

Местные СМИ не ожидали такого результата

Польские медиа: Польша легко повела против Украины, которая сейчас в стране считается одной из лучших команд в истории

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Adam Nurkiewicz

Новина українською

Вчерашний спарринг стал приятным сюрпризом для спортивных ресурсов Польши.

  • SportoweFakty: "Польша неожиданно легко повела против сборной Украины, которая сейчас в стране считается одной из лучших команд в истории. Поляки играли так, будто последних ужасных месяцев с их участием вообще не было”.
  • Przeglad Sportowy Onet: “Украинцы, пропустив два мяча, быстро проснулись и стали выглядеть гораздо лучше. Они смогли обменяться несколькими быстрыми передачами перед штрафной Польши и искали Довбика, который был близок к удару, но сфолил. А когда поляки снова имели возможность забить, то безупречно ею воспользовались”.
Читайте также: Таловеров: Есть шанс усовершенствоваться и натренировать то, что не получилось
  • PAP: “Стартовый состав украинцев был далек от оптимального. На скамейке запасных сидели Лунин, Зинченко и Цыганков. После того, как счет стал уже 3:0 в пользу Польши, украинцы пытались отыграться, но долго не могли создать удобную возможность. Поляки не настаивали на таком темпе”.

Польша обыграла Украину в третьем подряд очном поединке. В последний раз "желто-синие" побеждали соседей в 2013 году во время квалификации ЧМ (1:0).

По теме
yellow-arrow
Левандовский: В украинской команде много очень хороших игроков
yellow-arrow
Ванатом интересуются Вильярреал, Аякс и Зальцбург - Вацко
yellow-arrow
Судаков: Лучше мы совершим ошибки в товарищеских матчах, чем на Евро
Украина Польша
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Zbirna
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости