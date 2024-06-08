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Польские медиа: Польша легко повела против Украины, которая сейчас в стране считается одной из лучших команд в истории
Местные СМИ не ожидали такого результата
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Adam Nurkiewicz
Вчерашний спарринг стал приятным сюрпризом для спортивных ресурсов Польши.
- SportoweFakty: "Польша неожиданно легко повела против сборной Украины, которая сейчас в стране считается одной из лучших команд в истории. Поляки играли так, будто последних ужасных месяцев с их участием вообще не было”.
- Przeglad Sportowy Onet: “Украинцы, пропустив два мяча, быстро проснулись и стали выглядеть гораздо лучше. Они смогли обменяться несколькими быстрыми передачами перед штрафной Польши и искали Довбика, который был близок к удару, но сфолил. А когда поляки снова имели возможность забить, то безупречно ею воспользовались”.
- PAP: “Стартовый состав украинцев был далек от оптимального. На скамейке запасных сидели Лунин, Зинченко и Цыганков. После того, как счет стал уже 3:0 в пользу Польши, украинцы пытались отыграться, но долго не могли создать удобную возможность. Поляки не настаивали на таком темпе”.
Польша обыграла Украину в третьем подряд очном поединке. В последний раз "желто-синие" побеждали соседей в 2013 году во время квалификации ЧМ (1:0).
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Источник:Zbirna
Опубликовал: Александр Симченко
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