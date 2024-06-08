Яремчук - о том, взял ли бы в руки оружие: Легко такое говорить, но я не хочу быть популистом.

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук дал интервью для Nieuwsblad. Журналисты иностранного издания расспрашивали игрока о войне.

- Насколько тяжело думать о футболе, когда твою родину атакуют?

- Сначала это был настоящий шок. Есть игроки, которые даже потеряли членов семьи из-за войны. Это также повлияло на мою продуктивность. Я играл за "Бенфику", когда началась война. Я тогда сильно похудел. Потому что я просто не мог больше спать. Я круглосуточно разговаривал по телефону, смотрел, куда направляются войска, куда бьют ракеты, хотел знать, где моя семья. Я хотел знать, где они живут, как дела в моем доме в Киеве. Это было похоже на голливудский фильм.

- А в последние годы?

- Где-то учишься это принимать. Жизнь продолжается. Сегодня я могу оставить это позади на поле, хотя я, конечно, продолжаю следить за новостями. Каждый день.

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Моя семья до сих пор живет во Львове. Там тоже "жарко", но безопаснее, чем в Киеве, Харькове или Одессе. И они не хотят уезжать. Они остаются там, где стоит их колыбель, их дом.

- Я слышал, что вы недавно продали на аукционе футболку.

- Это стало самой нормальной вещью в мире. Каждый матч есть военные, которые задают вопросы, и мы дарим им футболки. Так же, как я отправлял грузовики с продуктами и медикаментами в начале войны.

- Вы бы взяли в руки оружие?

- Легко такое говорить, но я не хочу быть популистом. Я не знаю этого. Что случится? Никто не знает. Прошло почти три года, как я был в Украине. Раньше я мог сесть на самолет в выходной день. Теперь это слишком сложно. Надо лететь в Польшу, садиться на автобус.