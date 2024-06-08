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Яремчук - о том, взял ли бы в руки оружие: Легко такое говорить, но я не хочу быть популистом.
Вопрос от иностранного издания
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий сборной Украины Роман Яремчук дал интервью для Nieuwsblad. Журналисты иностранного издания расспрашивали игрока о войне.
- Насколько тяжело думать о футболе, когда твою родину атакуют?
- Сначала это был настоящий шок. Есть игроки, которые даже потеряли членов семьи из-за войны. Это также повлияло на мою продуктивность. Я играл за "Бенфику", когда началась война. Я тогда сильно похудел. Потому что я просто не мог больше спать. Я круглосуточно разговаривал по телефону, смотрел, куда направляются войска, куда бьют ракеты, хотел знать, где моя семья. Я хотел знать, где они живут, как дела в моем доме в Киеве. Это было похоже на голливудский фильм.
- А в последние годы?
- Где-то учишься это принимать. Жизнь продолжается. Сегодня я могу оставить это позади на поле, хотя я, конечно, продолжаю следить за новостями. Каждый день.
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Моя семья до сих пор живет во Львове. Там тоже "жарко", но безопаснее, чем в Киеве, Харькове или Одессе. И они не хотят уезжать. Они остаются там, где стоит их колыбель, их дом.
- Я слышал, что вы недавно продали на аукционе футболку.
- Это стало самой нормальной вещью в мире. Каждый матч есть военные, которые задают вопросы, и мы дарим им футболки. Так же, как я отправлял грузовики с продуктами и медикаментами в начале войны.
- Вы бы взяли в руки оружие?
- Легко такое говорить, но я не хочу быть популистом. Я не знаю этого. Что случится? Никто не знает. Прошло почти три года, как я был в Украине. Раньше я мог сесть на самолет в выходной день. Теперь это слишком сложно. Надо лететь в Польшу, садиться на автобус.
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