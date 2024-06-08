Левченко: Буяльский – это комическая трагедия нашего футбола

Бывший игрок поделился ожиданиями от очередного шанса лидера "Динамо" в стане "сине-желтых".

“Буяльский – это вообще комическая трагедия нашего футбола. У него есть качества, которые бы однозначно понадобились каждому тренеру. Но каждый ломает голову, куда его поставить и как правильно применить. Виталий способен принимать нестандартные решения, потому достоин быть в заявке".

"Если Буяльский проявит себя, все возможно. Сергей Ребров будет вызывать в сборную тех игроков, которые ему нужны. Он слушает других людей, но окончательное решение конечно за ним. Он выберет лучших футболистов, которые смогут вписаться в его систему игры”, – говорит экс-футболист.

Полузащитник киевлян дебютировал в сборной 6 лет назад, но появлялся только в 16 встречах.